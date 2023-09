Listas para ceremonia de La Luz

Con los protocolos que caracteriza las sesiones de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa A. C. se realizará la ceremonia de La Luz que es parte del cambio de directiva 2023, el cual se efectuará el jueves 28 de septiembre.

Margarita Rodríguez Molina, entregará los estatutos de mando a Macarena Benavides de González, quien fungirá como nueva directora durante la gestión 2023-2024.

La directora saliente Margarita Rodríguez Molina dará un detallado informe de actividades efectuadas durante su gestión.

Asimismo, agradecerá el apoyo brindado por sus compañeras y su confianza depositada en ella al haberle conferido la autoridad como su líder.

En esta ocasión se tomará protesta a la nueva directiva encabezada por Macarena Benavides de González, quien junto con sus compañeras del consejo, Angelina Estrada de Hernández, directora adjunta; Edith Cantú de Morett, secretaria de actas; Blanca Alicia González de Garza, tesorera; Esthela Ayala de Deándar, historiadora y Maricela González de Pelayo, custodia; se comprometerán a realizar sus acciones que les corresponden.

Y dejarán en claro su lema "Una para todas, todas para una", "One for All, Al for one".

Directora 2022-2023 Margarita Rodríguez Molina y Macarena Benavides de González, directora 2023-2024.

La nueva directiva para la gestión 2023-2024.