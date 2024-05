Luismi consiente a las mamacitas

EL MAÑANA/Hidalgo, Texas

El "Sol de México" volvió a brillar en Hidalgo, Texas, con su gira 2024, a seis meses de su anterior presentación en esta frontera, y de nueva cuenta llenó completamente el Payne Arena con los fanáticos que agotaron las localidades.

El cantante ofreció un espectáculo con músicos en vivo, coros y pantallas gigantescas con las que se acercó un poco más a los fans, y fue en punto de las 20:30 horas que apareció en el escenario para deleitar a las mamitas con una lluvia de éxitos.

Entre las melodías que se pudieron escuchar estuvieron, "Será que no me amas", "Amor, Amor, Amor" y "Suave" con las que inició y le siguieron otras como "Culpable o no", "Hasta que me Olvides", "Dame" y "Por debajo de la mesa"; además de dos icónicos duetos, gracias a la tecnología con Michael Jackson, con el tema "Sonríe" y con Frank Sinatra, "Come Fly with me".

Los hits no pararon "Oro de Ley", "Entrégate" , "Un Hombre Busca a una Mujer", "Fría como el Viento" y "Cuestión de Piel", entre otras, y con mariachi "La fiesta del Mariachi", "La Bikina" y "La Media Vuelta".

El cierre estuvo a cargo de "Ahora te puedes marchar", "La chica del Bikini Azul" y "Cuando Caliente el Sol" tras más de hora y media el público se reiteró satisfecho con la presentación del aclamado "Sol de México", que cautivó de principio a fin al público asistente.

