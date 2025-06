Estoy intentando ser dueña de mi vida.- Michelle Obama

Luego de llevar casi todo lo que va del año manteniendo un bajo perfil, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, decidió hablar sobre su matrimonio con Barack Obama y los rumores de un supuesto divorcio.

Este jueves, en un episodio del podcast Wild Card with Rachel Martin, Obama reconoció que incluso cuando ambos ya llevan años de haber abandonado la Casa Blanca, todo mundo parece seguir obsesionado con cada paso que dan.

"Incluso en esta etapa de nuestras vidas, cuando Barack y yo decimos algo, ya sea correcto o incorrecto, los medios de comunicación lo cubren", reconoció Michelle. "El hecho de que la gente no me vea saliendo con mi esposo genera rumores del fin de nuestro matrimonio: ¡Es como el apocalipsis!".

"Es como: 'Ok, entonces no publicamos en Instagram cada minuto de nuestras vidas'. Tenemos 60 años. ¡Ya tenemos 60!... No van a saber qué estamos haciendo cada minuto del día, ¿sabes?".

Apenas en abril pasado, en el podcast IMO With Michelle Obama and Craig Robinson, la esposa de Barack habló sobre su decisión de no asistir a la segunda ceremonia de investidura del presidente Donald Trump.

"Mi decisión de no asistir a la investidura, o mi decisión de tomar decisiones que me convenían a principios de este año, fue recibida con muchísimas burlas y críticas", explicó Obama en ese momento. "La gente no podía creer que dijera que no por cualquier otra razón. Tenían que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando".

"Estoy aquí intentando ser dueña de mi vida y practicar intencionalmente la decisión correcta para mí. Me costó todo lo que estaba a mi alcance no hacer lo que 'era correcto' o se percibía como correcto, sino hacer lo que era correcto para mí".

En el podcast de Wild Card with Rachel Martin de este jueves, Obama reiteró que está muy feliz al lado de Barack y que las decisiones que ha tomado desde que dejó de ser primera dama, han sido las mejores y correctas.

"Una de las decisiones más importantes que tomé este año fue quedarme en casa y no asistir a funerales, inauguraciones y todo lo que se supone que debo hacer. Eso fue parte de usar mi ambición para decir: 'Déjame definir lo que quiero hacer, más allá de lo que se supone que debo hacer, lo que el mundo espera de mí'", declaró la también activista y escritora.

"Y tengo que asumirlo. Esas son mis decisiones. Sea cual sea la reacción negativa, tuve que asumirla. Pero no me arrepiento, ¿sabes? Es mi vida ahora. Pero ya veremos".