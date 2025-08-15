Le cantan Happy Birthday

Le cantan Happy BirthdayFestejan la vida de Josefina de Tresgonzález
Una linda tarde de amigas fue la disfrutaron y aprovecharon para celebra la vida de Josefina García de Tresgonzález, en esta ocasión se reunieron una amena conviviencia para compartir el pan y la sal.
La cita fue en la residencia de una de ellas, donde pasaron horas de interesante charla y ameno convivio.
Estuvieron presentes Maribel Longoria de Lozano, Tita González de González, Marisela Alemán de Cavazos, Macarena Benavides de González, Ruth De Coss de Zorrilla, Angelina Garza de Salinas, Blanca Alicia González de Garza y Reyna Arjona de Alexandre.
Entre todas le cantaron las mañanitas y brindaron por la festejada, disfrutaron una grata tarde de amigas y festejo.
Maribel Longoria de Lozano, Tita González de González, Marisela Alemán de Cavazos, Macarena Benavides de González, Ruth De Coss de Zorrilla, Angelina Garza de Salinas, Blanca Alicia González de Garza y Reyna Arjona de Alexandre con Jose de Tresgonzález.