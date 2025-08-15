En honor a Analilia

Reunidas en la residencia de la festejada fue como festejaron a Analilia Huerta de Plata por motivo de su cumpleaños.

Feliz por la llegada de un año más se reunieron en agradable tarde para compartir el pan y la sal.

Estuvieron presentes, Ana Ma. De León de García, Briselda Ayala de Resendez, Patricia Pérez de Navarro, Florecita Marín de Santamaría, Ana Lilia De Hoyos de Plata, Angelina Estrada de Hernández y Moñiz López de Cavazos, quienes gustosas festejaron el cumpleaños de Analilia.

Pasaron una agradable tarde y le cantaron las mañanitas mientras partía un rico pastel.