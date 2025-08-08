Tienen asamblea ordinaria

Realizan asamblea ordinaria del mes de julio el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. presidida por el Arquitecto Francisco José González Pérez, quien celebró los 128 días de trabajo del consejo directivo, dejando en claro que se ha cumplido gran parte del proyecto establecido.

Presidente del colegio, Arq. Francisco González y Ing. Roberto Áviles, presidente de Cmic Reynosa.

Durante la junta abordaron importantes puntos de gran interés para la membresía, los cuales votaron y aprobaron un mayoría.

En esta ocasión tuvieron de invitados al arquitecto Honorio Cortazar de COMAPA, quien habló sobre la importancia del ahorro de agua mediante el reúso de aguas grises en instituciones públicas y desarrollos habitacionales; dejando en claro que estas acciones son clave para promover una cultura de sustentabilidad y garantizar el cuidado del recurso hídrico en nuestra ciudad.

Con el invitado el Arq. Honorio Cortazar.

Así también se contó con la presencia del ingeniero Roberto Áviles, presidente de Cmic Reynosa quien junto con el presidente del colegio, arquitecto González hicieron entrega de constancias de curso de "Calculo de Instalaciones eléctricas en edificios comerciales e industriales".

La Arq. Yuridia González recibe constancia por manos del Ing. Roberto Áviles ante la presencia del Arq. Francisco González.

Así también se felicitó a los cumpleañeros del mes los arquitectos Víctor Ruiz, Jorge Sáenz, Marco Vergara, Alberto Vargas y Mauricio Soriano, seguido se ofreció una rica cena donde se estrecharon lazos de amistad.