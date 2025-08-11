Todo sea por apoyar

M y Little Carrousel Fundación, que preside Adriana Gonzalez La Potranka, como todos los años se involucro en la tarea titánica de recaudar útiles escolares para este regreso a clases, en donde la gran mayoría de los beneficiados son nuestros compatriotas que viven en Los Estados Unidos, en esta recolección 2025 uno de los cantantes que se hizo presente fue Bobby Pulido que con gusto se sumo a esta gran campaña de ayuda.

Fueron más de 300 mochilas que contenían útiles escolares y de obsequiaran más de 400 platillos de pollo asado para las familias que llegaron primero, todo esto gracias al trabajo de esta fundación sin fines de lucro.

A esta noble causa se unieron El Mayor de Edinburg Ramiro Garza jr, Pablo Paul Villarreal, el Juez Alex Cantu, Bobby Pulido cantante de música norteña, el comisionado de Mcallen Rodolfo Rudy Castillo entre otros Voluntarios y patrocinadores, aquí no hubo color, ni partido todos los condados se unieron para apoyar a la gente que más lo necesita.

Volunarios de My Little Carrousel Fundación.

El show de Flakita Luvs payasita presente.

El evento contó con exhibición de autos, premios, brincolines , el show de Flakita Luvs payasita , todo transcurrió dentro de una ambiente totalmente familiar en la ciudad de Edinburg, Texas siendo el lugar del evento Titis Drive Thru el pasado 8 de Agosto de las 17:30 a las 19:30 horas, aunque la gente empezó a llegar alrrededor de las 14:00 horas, en menos de 1 hora se entregó todo, logrando la misión de este edición 2025 de La entrega de útiles escolares de My Little Carrousel Fundación, una acción de la que solo se gana el agradecimiento de las familias y la satisfacción de ver caritas felices, que ya llevan todo listo para iniciar sus clases.