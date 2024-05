Celebran al ´peque´ que llevan dentro

Para el Grupo de la Edad de Oro del Gimnasio Multidisciplinario UAT, en Reynosa, no se requiere de pretextos para festejar en grande; es por ello que no quisieron pasar desapercibido El Día del Niño y lo celebraron con música de rondas infantiles, de Cepillín, en fin, musical cien por ciento infantil, recordando viejos tiempos; aunque para estos abuelitos la infancia no se ha ido, pues tienen una gran energía y siempre están dispuestos a estar de fiesta.

Esta vez el evento fue sencillo, disfrutaron y bailaron al ritmo de música infantil de antaño, todo bajo la dirección de su coordinadora, la licenciada Martha Camarillo, tras su rutina diaria se quedaron a compartir pizza , fortaleciendo así sus lazos de amistad.

La coordinadora del grupo, la maestra Martha Camarillo Gutiérrez, siempre está al pendiente de que continúe esta unidad y armonía entre todos los integrantes de grupo, quienes disfrutaron felices de este día llevando su juguete favorito, cantando y bailando los temas de su infancia.

¡Felicidades! a estos abuelitos que siguen siendo unos niños juguetones y traviesos.

Gran algarabía en la celebración.

Ellos mostraron su pasión por el futbol.

Las hermanas Maura y Elvira, disfrutando del festejo.

Linda Tovar y Marta Camarillo.