Zara Larsson revela los primeros detalles de su nuevo disco de estudio

Casi sin darnos cuenta estamos a punto de celebrar el décimo aniversario de carrera de Zara Larsson, una de las artistas más prometedoras de la escena musical sueca e internacional. La voz que millones de personas compararon con Rihanna vuelve a la actualidad musical para ofrecernos su nueva aventura musical de la que ha confirmado los primeros detalles.

No tendremos que esperar mucho para disfrutar de él porque Venus, así se llamará su cuarto álbum de estudio, verá la luz el próximo 9 de febrero de 2024. La intérprete pondrá fin así a 3 años de silencio discográfico desde la publicación de Poster Girl allá por el 2021.

Sin embargo durante este tiempo la solista ha estado publicando canciones como Can´t tame her, End of time o On my love junto a David Guetta con el que la vocalista ha vuelto a dar sobradas muestras de que su voz tiene un toque especial para las canciones dentro del género de la electrónica.

"¡Mi nuevo álbum ´VENUS´! sale el 9 de febrero de 2024. Reserva el álbum antes del martes a las 3 p. m. BST para asegurar el acceso a la pre-venta para el Venus Tour por todo el Reino Unido y la UE. Enlace en bio gente sexy" posteó la artista sueca a través de su perfil oficial en Instagram.

Las redes sociales también le han servido para anunciar a los pocos minutos que la gente no tendrá que esperar demasiado para poder escuchar las canciones de Venus en directo porque desde mediados de febrero estará actuando en directo con su Venus Tour 2024 por Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Suiza, República Checa, Polonia, Austria e Islandia.

De momento Zara Larsson no ha confirmado ninguna fecha en España pero si tienes decidido ir a ver a la artista fuera de nuestro país, las entradas para la venta general se lanzan el próximo 3 de noviembre con una preventa el día 1.

Faltan aún 4 meses para que podamos disfrutar al completo de su nuevo álbum de estudio del que por el momento desconocemos el listado definitivo de canciones. Es probable que algunos de sus últimos singles formen parte de este nuevo trabajo pero las incógnitas sobre si la intérprete contará con algunos artistas invitados se mantienen de momento.

Porque por ejemplo en On my love vimos como Zara Larsson estaba muy bien acompañada de su hermana. Hanna Larsson tiene un dúo de sello independiente con Andrea Kallström. Juntas se hacen llamar Lennixx. En activo desde 2018, ya cuentan con un álbum de estudio: Enough to get away, editado en marzo de este mismo año. Así que, ¿por qué no pensar en una colaboración entre ambas?

En una entrevista c ofreció algunos detalles de lo que podemos esperar de Venus: "Quería hacer un poco de esto y un poco de aquello. ¡Soy muy yo quien hace eso! Este disco sigue siendo pop, pero también tiene un elemento de quietud. Definitivamente hay canciones que son muy crudas y se sienten un poco desnudas. Es un poco más dinámico: hay canciones con un bajo contundente, como canciones de club, pero también canciones que son solo piano y una pista vocal. Así que creo que es un poco más atrevido no ser una sola cosa. No diría que es un álbum conceptual en absoluto".