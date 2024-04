Will Smith reaparece en el escenario del Coachella junto a J Balvin

CIUDAD DE MÉXICO.- Will Smith sorprendió con su presencia en Coachella, pues no se presentó como un aficionado más del público en búsqueda de buena música, sino que subió al escenario como invitado especial de J Balvin, con quien interpretó el tema de "Men in black", de hecho, vistió igual que su personaje en la cinta, el agente J, causando euforia entre toda la asistencia.

La aparición de Will en el festival marca su regreso a los escenarios, pues desde la bofetada que propinó a Chris Rock durante la entrega del premio Oscar en 2022, no había ofrecido ninguna presentación pública en la que cantara, pues cabe resaltar que aunado a su prolífica carrera como actor también se ha desempeñado como cantante.

Una de sus canciones más recordadas es, sin duda, "Men in black", tema que formó parte del soundtrack de la película de 1997, en la que dio vida a James Darrel Edwards, también conocido como Agente J, en la que compartió reparto con Tommy Lee Jones que, por su parte, interpretó al Agente K, dos sujetos que, su misión, era la de controlar a los extraterrestres que llevaban años viviendo entre nosotros.

En su momento, se convirtió en una de las cintas más taquilleras, al recaudar alrededor de 250 millones de dólares. Por ello, no fue una sorpresa que, cuando Will salió al escenario, para acompañar a Balvin, el público de Coachella perdiera el control y dedicara una ovación al actor de 55 años, que desde lo sucedió en los Oscar, ha estado en boca de todos.

El ganador del Oscar se tomó tan en serio su papel que vistió un traje, con la formalidad que caracterizaba al agente J.

A lo largo de su interpretación, sus bailarines; algunos vestidos de agentes y otros de alienígenas, lo rodeaban y Balvin lo acompañó en la estrofa de la canción en al que se rapea.

Al finalizar la actuación de Smith, el colombiano simula que quiere acercarse a él para pedirle un autógrafo, pero las agentes del actor no se lo permiten y terminan tomándolo de los brazos para sacarlo del escenario.

Mientras tanto, Will aprieta el botón del dispositivo que aparecía en la película, con el que borran la memoria de los agentes que están por retirarse, así como es detonado cuando una persona es testigo de la actividad extraterrestre en la Tierra.

Durante el show, pudo verse la presencia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, y su hijo Jaden, quienes aplaudían y lucían muy divertidos apoyando al actor.

En 2019, Will también tuvo una aparición especial en el festival, cuando acompañó a Jaden a interpretar el tema "Icon".

Y aunque la presencia del actor en la intervención de J Balvin en Coachella podría haber eclipsado la actuación del colombiano, esto no fue así, pues el cantante conmocionó a sus fans al revivir algunos de los temas más exitosos de su carrera como "Reggaeton", "Rojo", "La canción" y "Con altura", que fueron coreados a todo pulmón.

De hecho, el rapero australiano Hongjook, líder del grupo Ateez, fue captado mientras presenciaba emocionado del show de Balvin.