Drake Bell busca la verdad con su música para "Non-Stop Flight"

Tras años en la industria de los espectáculos, el músico y actor Drake Bell sabe que las cosas en Hollywood no son como las pintan. Su más reciente canción, "Going Away", habla precisamente de eso.

"Expresa cómo es vivir bajo los reflectores y querer tomar un momento para tener un poco de privacidad y vivir una vida normal por un rato", dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México, donde se presentará en concierto el viernes en el Auditorio BB de la capital. "El brillo y el glamur es sólo una fachada y la realidad es un contraste muy marcado".

"Creamos en nuestra mente lo que creemos que es y a veces resulta que no es así, y eso tiene un costo en tu espíritu, en tu mente y en tus emociones", agregó.

"Going Away" es la primera canción de su próximo álbum, que está en etapa de mezcla y masterización, tras haber hecho ya todas sus grabaciones. El álbum aún no tiene fecha de lanzamiento, pero adelantó que planea estrenarlo antes de que termine el año y se llamará como su gira actual: "Non-Stop Flight". Bell dijo que el lanzamiento se ha ido aplazando porque "no puedo dejar de componer canciones y agregarlas al álbum".

"Siguen pasando cosas en mi vida y me tengo que sentar a escribir sobre ellas", dijo el cantautor, quien aseguró que podría continuar componiendo por siempre. Pero por ahora ha decidido hacer un corte con 15 canciones y dejar el resto para otro próximo álbum.

CONCIERTO

Para su concierto en el Auditorio BB, estará acompañado de una banda completa y tiene previsto tocar algunos de estos temas frescos. "Será emocionante tocar estas canciones nuevas y ver lo que piensa la gente", dijo.

Bell describió su nueva producción como una mezcla de rockabilly, pop, rock and roll, punk, baladas, canciones de cantautor y hasta un poco de reggaetón, todo unido en un género que él llama "cosmic pop".

"¡Boom! Es como una experiencia celestial, como si fueras a las estrellas, como si fueras al espacio exterior cuando lo escuchas, porque hay muchas cosas pasando", señaló.

En abril todo era muy diferente para Bell, quien generó encabezados por haber sido reportado como desaparecido y en peligro por sus familiares cuando se encontraba en Florida.

"Estaba pasando por un momento emocional, lidiando con ciertas cosas en casa y desafortunadamente estaba en otra entidad y estaba hablando con mi familia y expresando cómo me sentía, lo que me preocupaba", dijo.

"Por accidente cuando llegué a mi hotel dejé mi celular en el auto, fui arriba, era muy tarde y me fui a dormir. Mi familia estuvo llamando y llamando y mandándome mensajes de texto y no se podían comunicar conmigo porque estaba dormido. Ellos se preocuparon mucho y el resto lo puedes leer en internet. Pero estaba bien".

Bell señaló que ha pasado por un periodo difícil, pero que como artista lo toma por el lado positivo, pues lo puede expresar a través de su arte.

"En el último año, aprendí mucho sobre pedir ayuda, pedir a los amigos y a la familia y poder salir adelante con las cosas que he estado lidiando", dijo.

Entre las cosas que le han ayudado a sentirse mejor está el trabajo en su nuevo álbum, la compañía de sus seres queridos, la terapia ("es algo genial", dijo) y poder presentarse en vivo.

"Tener fans que te apoyan en todo momento, que no se quedan sólo con los titulares y realmente van y hacen su propio trabajo de detectives, filtrando entre todo el sinsentido que me rodea a mí y a otros artistas, para llegar a la verdad", dijo. "Me da un impulso de energía y esperanza".

Otra de las cosas que le hace sentir bien es México, un país en el que grabó uno de sus videos musicales y al que ha dedicado canciones con versos en español como "Fuego Lento" y "Diosa", cuyo video aprovechó para filmar en esta visita al país.

"Me encantaría vivir en México, creo que voy a estar entre California, Florida y México", dijo. "Sería increíble poder venir aquí sin maleta y que todo estuviera en mi casa".

Tras sus conciertos en Puebla y la capital, Bell continuará su gira mexicana en Querétaro, Guadalajara, Mexicali y Monterrey.