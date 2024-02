Divide opiniones el show del Super Bowl

Cuidad de México

Usher compartió el escenario del Super Bowl con amigos que lo han acompañado durante 30 años de carrera, entre ellos Alicia Keys, su primera invitada en el espectáculo de medio tiempo en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Usher no decepcionó, pues el cantante estadounidense deleitó con sus más grandes éxitos y un espectáculo de primer nivel a ritmo de R&B, donde el cantante lució vestido de blanco con un guante blanco al estilo Michael Jackson y canta ´Caught up´ y ´U don´t have to call´, después apareció Alicia Keys de rojo en el piano y canta ´If I Ain´t Got You´ y ´My Boo´.

Además, también salieron a escena los rapero Ludacris y Lil Jon para la canción ´Yeah!´, mientras que con HER cantó ´Bad Girl´ y con Ladacris y Lil Jon ´Yeah!´ y ´A-Town Stomp´.

Usher usó un segundo traje en color azul ¡y con patines! En ´Turn Down for What´, tema a cargo de DJ Snake, Lil Jon, también se escuchó ´O.M.G.´ con will.i.am y ´U Got It Bad´.

Y la recta final de Usher fue con ´Yeah!´, tema del 2004 con Lil Jon & The East Side Boyz y cuya aparición también se dio en ´Confessions´. El cantante incluyó en su actuación cuatro cambios de vestuario.

SET LIST

´Caught Up´

´U Dont Have To Call´

´Superstar´

´Love In This Club´

´If I Aint Got You´

´My Boo´

´Confessions´

´Let It Burn´

´U Got It Bad´

´Bad Girl´

´OMG´

´Turn Down For What´

´Yeah!´ y ´A-Town Stomp´

UNOS A FAVOR, OTROS EN CONTRA

En redes sociales las reacciones al Show de Medio Tiempo que dio Usher no se hicieron esperar, habiendo opiniones divididas, pues mientras para unos el espectáculo fue ´muy bueno´, para otros no alcanzó la categoría ni de ´aceptable´, al considerarlo de ´regular a malo´, recalcando algunas fallas de audio que hubo al inicio.