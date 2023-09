Regresa y lanza ´Un Preview´

Ciudad de México

El cantante puertorriqueño estrenó su sencillo de inmediato logro millones de vistas en YouTube.

Sin embargo, la canción fue recibida entre críticas mixtas, pues algunos fans celebraron al exponente del género urbano por conservar su estilo clásico en el reguetón. Mientras que otros tildaron al tema de ser "lo mismo de siempre":

Desde hace meses Bad Bunny y Kendall Jenner han estado en la mira de su público por el romance que sostienen. Cuando se lanzó el tema "Where She Goes", el reguetonero incluyó varias referencias a su pareja en el video oficial:

Y con la llegada de "Un Preview" sus fanáticos intuyen que también estaría dedicada a la modelo.