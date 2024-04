Damon Albarn anuncia posible último concierto de Blur

CIUDAD DE MÉXICO

La noche de ayer sábado, y durante el segundo fin de semana del festival Coachella, Damon Albarn y compañía ofrecieron lo que podría ser su último concierto, o por lo menos eso fue lo que reveló el cantante en pleno escenario.

"En el espíritu de la claridad y verdad, este es probablemente nuestro último show", dijo Albarn antes de concluir con su presentación.





Pero esta no es la primera vez que el artista habla sobre el incierto futuro de la banda, en diciembre del 2023 y tras encabezar el festival Corona Capital, Damon habló sobre lo complicado que ha sido regresar a los escenarios, incluso, adelantó su inminente separación: "Es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor volver a tocar estas canciones, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum. No digo que no lo volveré a hacer, fue un momento hermoso, pero no me quedo en el pasado", dijo a la prensa francesa.

En ese entonces, aunque en duda, las esperanzas para que los intérpretes de "Girls & Boys" retomaran el rumbo, existía; sin embargo, tras su polémica intervención en Coachella, la historia podría ser otra.

Damon desató la polémica, y es que, ante la poca emoción del público, el vocalista no dudó en mostrar su molestia y hasta regañó a los asistentes: "Nunca nos volverán a ver, así que es mejor que la canten, ¿saben lo que estoy diciendo?", exclamó.

En redes sociales el concierto fue tema de conversación: hubo quienes criticaron la "poca armonía" entre los miembros del grupo, otros más tacharon al público de "aburrido" y hubo, además, quienes exigían otra media hora más de música.

Blur anunció su regreso en 2022, tras casi siete años alejados de los escenarios; desde entonces realizaron una gira internacional, lanzaron un disco e hicieron felices a sus millones de fans, quienes todavía no están listos para verlos partir de nuevo.