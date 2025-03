Está Shakira lista para 'facturar' en México

Tenía 19 años, lucía el pelo color negro azabache, viajaba en vuelos comerciales sin elementos de seguridad que la custodiaran... esa era la Shakira de los "Pies Descalzos", que entonces comenzaba a conquistar los corazones de una audiencia nueva para ella: el público mexicano.

Corría noviembre de 1996 cuando dio un concierto en el Auditorio Nacional y otro en Monterrey, misma ciudad que hoy la recibe con estatus de estrella mundial. A finales de ese mes ofreció ahí un show de una hora y 10 minutos, de sólo 12 canciones, ante 7 mil asistentes que llenaron el Auditorio del Parque Fundidora.

Este miércoles, casi 29 años después, regresa una Shakira "más dura", que asegura con su canto que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

La casa de los Rayados del Monterrey es sede del arranque en México del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con shows este miércoles y mañana.

Después partirá al Estadio Akron, en Guadalajara, para presentarse el 16 y 17 de marzo. Su cierre triunfal por el País será en el Estadio GNP, en CDMX, batiendo en este lugar un récord de conciertos para un artista con siete fechas agendadas: 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo.

Para ultimar los detalles de su "world tour", la artista eligió la capital mexicana como su hogar provisional, a donde llegó el pasado 21 de enero.

"México ha sido un País que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido, y yo los amo con todo mi corazón", expresó entonces la cantante.

Fue así que hace un mes, el 11 de febrero, la estrella colombiana abrió con éxito su gira mundial en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, Brasil.

Días después, su salud le cobró una factura. El 16 de febrero, un dolor abdominal la mandó al hospital y obligó a cancelar su concierto en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

Recuperada, el show continuó para Shakira hasta que, alegando problemas técnicos en el montaje del escenario, pospuso su actuación del 24 de febrero en su querido Medellín, Colombia. Lo mismo ocurrió con los conciertos en el Estadio Nacional, en Santiago de Chile.

A pesar de esas situaciones, el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se perfila para ser uno de los más redituables en la carrera de la artista, al registrar 2 millones de boletos vendidos para 47 fechas.

Para su regreso a los escenarios, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre de pila de la cantante, de 48 años, preparó un espectáculo de más de dos horas, en el que realiza 13 cambios de vestuario y hace un repaso por su discografía que incluye "Pies Descalzos, Sueños Blancos", "Loba", "Estoy Aquí", "Las de la Intuición", "La Tortura" y, por supuesto, su éxito más reciente, que dedicó a su ex Gerard Piqué: "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

Además de su tour, este año lo inició con un nuevo hito en su vida musical, al convertirse en la primera artista de habla hispana en tener cuatro canciones con más de 500 millones de reproducciones en Spotify: "Antología", "Hips Don't Lie", "Chantaje" y "TQG".

Según datos de Spotify, la colombiana, que ha hecho suyos el pop, rock, dance, merengue, electropop y los ritmos urbanos, registra en la plataforma 62 millones de oyentes mensuales.

Es tal su éxito que se dio el lujo de estrenar un avión Bombardier Global Express con valor de 26 millones de dólares, en el que viaja con su staff más cercano y sus hijos, Milan y Sasha, que la acompañan en algunos shows.