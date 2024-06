Mario Bautista lanza el tema "Fénix"

Mario Bautista tenía muchas cosas que decir sobre su forma de ver el mundo y encontró la mejor vía en la música regional mexicana que caracteriza su más reciente álbum "Fénix".

Acaba de cambiar su relación laboral con su equipo de manejadores tras 11 años colaborando y también terminó recientemente su relación sentimental con Daniela Gómez luego de tres años juntos. A pesar de ser cambios tan drásticos, es de lo primero que el cantautor mexicano quiso hablar al comenzar su entrevista.





APRENDE A SOLTAR

"Este año me enseñó eso, a soltar, pero a soltar desde el amor", dijo por videollamada desde Miami. "Dejarse desde esa libertad a mí me parece mágico y eso sólo se logra con el amor como respuesta. Me siento en este resurgir de ideas, de pensamientos, del momento en la vida, literal del presente".

Aunque está en ese momento de ruptura no se siente solo.

"No estoy solo porque me tengo a mí y cuando me tengo a mí y cuando me tengo a mí conscientemente y como estoy en esa sinergia conmigo mismo empiezo a crear desde un nivel más rápido", dijo. "Y esto es Fénix; Fénix tiene canciones que te unen a ti como humano y, ¿a qué me refiero con esto? A amor propio".





TODO CAMBIA

Bautista compartió que a veces para alcanzar ese amor propio y cumplir sus metas se graba hablando en el celular. Después escucha sus notas de voz y las escribe, tras esto se enfoca para tratar de lograrlas.

"Eso me ha cambiado la vida, porque es un feedback (retroalimentación) de mí hacia mí para sentirme cada vez mejor y cada vez más pleno y cada vez más feliz y cada vez más realizado", dijo.

De todos estos diálogos consigo mismo y del amor a sus seres queridos, a quienes define como su "pilar y su fuerza", surgieron los temas de "Fénix", que incluyen "Flores", dedicada a su familia y en la que los imagina como un jardín de la vida, "Cabrón yo puedo" y "Mario" en las que se habla a sí mismo, "Pal´ viejo" que dedica a su padre y "Mujer maravilla" para las mujeres importantes de su vida.