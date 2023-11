Encabeza SZA nominaciones en Premios Grammy

Los Ángeles, EU.- ¿Matar a un ex? Es una mala idea. ¿Escribir "Kill Bill" y lanzar un segundo álbum aclamado por la crítica como "SOS"? Es algo genial. SZA es la principal contendiente para la 66ª edición de los premios Grammy, con nueve nominaciones anunciadas el viernes.

"Kill Bill", su himno de venganza envuelto en una balada de R&B, le valió nominaciones a grabación del año, canción del año y mejor interpretación de R&B. "SOS" también está nominado a álbum del año y mejor álbum de R&B progresivo. La ceremonia de 2024 será la segunda vez que SZA sea nominada a grabación, álbum y canción del año en una misma edición de los premios.

Y al igual que en la taquilla, "Barbie" se verá (y se escuchará) en los Grammy. La música de la exitosa película obtuvo 11 nominaciones, incluyendo cuatro de los cinco espacios en la categoría de canción de medios visuales.

Si hay una tendencia general en las nominaciones de 2024, es que las artistas femeninas superaron a sus homólogos masculinos. La mayoría de las principales nominadas son mujeres e incluyen superestrellas como Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo. Tanto en la categoría de disco como en la de álbum del año, el único hombre representado es Jon Batiste.

"Ver a las mujeres nominadas este año, y su cantidad, no fue una sorpresa, pero fue algo que me hizo feliz", dijo el director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr. a The Associated Press. Mason jr. cree que la representación permite que el siguiente grupo de creadores mire a las nominadas y diga: "Tal vez a alguien le encantará lo que hago algún día, o tal vez tenga la oportunidad de expresarme o expresar mis pensamientos como esa persona".

SZA , por supuesto, lidera la carga y también obtuvo nominaciones a mejor interpretación de R&B tradicional ("Love Language"), mejor canción de R&B ("Snooze"), mejor interpretación de rap melódico ("Low") y mejor interpretación de dúo/grupo pop ("Ghost in the Machine"). La última canción tiene una colaboración de Phoebe Bridgers quien junto con Victoria Monét está empatada como la segunda artista más nominada, con siete menciones. Monét también compite como mejor nuevo artista.

PESO PLUMA COMPITE POR SU PRIMER GRAMMY

Peso Pluma compite por su primer Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, frente a los trabajos de Lila Downs, Ana Bárbara, Lupita Infante y Flor de Toloache.

Con su Génesis, el intérprete de corridos tumbados vive un gran año tras estrenar dicha producción en junio de este año, en el que cuenta con colaboraciones de representantes del regional mexicano, como Junior H, Eladio Carrión, Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Grupo Frontera.

El disco contiene temas como "Rosa Pastel", "Luna", "Rubicon", "Carnal" y "Nueva Vida", la mayoría ha ocupado los top de las plataformas de streaming.





ALGUNOS DELOS NOMINADOS AL GRAMMY

* Álbum del año: "World Music Radio", Jon Batiste; "The Record", boygenius; "Endless Summer Vacation", Miley Cyrus; "Did You Know That There´s a Tunnel Under Ocean Blvd", Lana Del Rey; "The Age of Pleasure", Janelle Monáe; "GUTS", Olivia Rodrigo; "Midnights", Taylor Swift; "SOS", SZA.

* Canción del año (premio a los compositores): "A&W", Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew; "Anti-Hero", Jack Antonoff y Taylor Swift; "Butterfly", Jon Batiste y Dan Wilson; "Dance the Night", Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt; "Flowers", Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack; "Kill Bill", Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe; "Vampire", Daniel Nigro y Olivia Rodrigo; "What Was I Made For?", Billie Eilish O´Connell y Finneas O´Connell.

* Compositor del año: Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Shane McAnally, Theron Thomas, Justin Tranter.

* Mejor interpretación pop solista: "Flowers", Miley Cyrus; "Paint the Town Red", Doja Cat; "What Was I Made For?", Billie Eilish; "Vampire", Olivia Rodrigo; "Anti-Hero", Taylor Swift.

* Mejor álbum de rock: "But Here We Are", Foo Fighters; "Starcatcher", Greta Van Fleet; "72 Seasons", Metallica; "This Is Why", Paramore; "In Times New Roman...", Queens of the Stone Age.

* Mejor álbum pop latino: "La cuarta hoja", Pablo Alborán; "Beautiful Humans, Vol. 1", AleMor; "A ciegas", Paula Arenas; "La neta", Pedro Capó; "Don Juan", Maluma; "X Mi (Vol 1)", Gaby Moreno.

* Mejor álbum de música urbana latina: "Saturno", Rauw Alejandro; "Mañana Será Bonito", Karol G; "Data", Tainy.

* Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): "Bordado a mano", Ana Bárbara; "La Sánchez", Lila Downs; "Motherflower", Flor de Toloache; "Amor como en las películas de antes", Lupita Infante; "GÉNESIS", Peso Pluma

* Mejor álbum latino tropical: "Voy a ti", Luis Figueroa; "Niche sinfónico", Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia; "VIDA", Omara Portuondo; "MIMY & TONY", Tony Succar, Mimy Succar; "Escalona nunca se había grabado así", Carlos Vives.

* Mejor video musical: "I´m Only Sleeping", The Beatles; "In Your Love", Tyler Childers; "What Was I Made For?", Billie Eilish; "Count Me Out", Kendrick Lamar; "Rush", Troye Sivan.