Sum 41 pone nombre al último disco de su carrera

Hace poco más de un mes, Sum 41 publicaba "Landmines", el principio de su fin como banda. Sin embargo, la formación tenía un as bajo la manga, porque su último disco, el que marcará el final de su carrera ha sido confirmado esta misma semana bajo el título de

Heaven :x: Hell". Un elepé del que habían dejado algunas pistas en entrevistas previas, pero del que ahora hemos conocido más detalles. En la próxima primavera de 2024 podremos disfrutar de este álbum, que será el adiós definitivo como grupo.

"Son dos discos totalmente diferentes. Son 10 canciones por cada lado. Yo llamaría pop punk a los primeros Sum 41 [´Heaven´], y el lado ´Hell´ es como el Sum 41 más nuevo y pesado que hemos hecho en los últimos dos discos ese tipo de estilo" explicó Derrick Whibley a Radio 94.5 de Texas

"No quiero llamarlo metal, pero es nuestra versión de lo que hacemos, la que es heavy y está influenciada por el metal. A lo largo de los años hemos hecho ambos estilos, hemos tenido más música heavy que pop-punk, pero desde que empezamos con eso en esos dos primeros discos es como si te etiquetaran así por el resto de tu vida, pero hay fans nuestros a los que realmente no les importa nada del pop-punk y sólo les gusta el material más pesado y viceversa", aseguró el líder y vocalista.

Mirando hacia atrás, en los 27 años de carrera de la banda, Sum 41 ha consolidado firmemente su lugar en la historia del Rock con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo, múltiples temas en el top de las listas, una nominación al premio Grammy, dos premios Juno (7 nominaciones), un premio Kerrang! en 2002, múltiples premios de la Alternative Press Music Awards y muchos otros reconocimientos.

El camino hacia el adiós ha comenzado, aunque en realidad lo hizo tras su comunicado de despedida: "Estar en Sum 41 desde 1996 nos trajo algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Siempre estaremos agradecidos con nuestros fans, tanto los antiguos como los nuevos que nos han apoyado en todos los sentidos. Es difícil articular el amor y el respeto que tenemos por todos ustedes y queríamos que escucharan esto por parte de nosotros".

Sum 41 originalmente comenzó su vida como una banda de versiones de NOFX en 1996. Su álbum debut, All Killer No Filler, fue lanzado en mayo de 2001 e incluía algunos de sus mayores éxitos, incluidos Fat Lip, In Too Deep y Motivación. Fue un trabajo que tuvo una buena respuesta comercial. Su anterior álbum Order In Decline, salió en 2019. El más reciente, Landmines, en 2023. Y ya en 2022, Whibley reveló que la banda había completado un nuevo disco doble llamado Heaven And Hell.