Spotify Wrapped: escucha tu resumen musical 2023

CIUDAD DE MÉXICO .-Ya puedes consultar tu resumen musical del año en Spotify a través de Spotify Wrapped 2023 en la aplicación de streaming. Se trata del compilado de información que la plataforma reúne a partir de los hábitos de escucha de los usuarios.

Este año, la experiencia repite el formato a lo Instagram, es decir, los datos se podrán conocer mediante 'stories'. Las personas podrán descubrir los géneros más apreciados, número de canciones reproducidas, minutos y artistas escuchados.

Entre las novedades, se encuentran unos gráficos que indican el grado de intensidad de escucha de un artista por mes y unas tarjetas que definen el perfil del usuario; por ejemplo, la tarjeta Viajante en el Tiempo señala que la persona escucha una y otra vez las canciones del pasado.

Esta es una de las 12 tarjetas que están disponibles este año, hay otras como Vampiro, que definen a una personalidad oscura y que gusta de escuchar melodías emocionales y atmosféricas; o Cazador, que prefiere saltar de canción en canción para encontrar su próximo hit.

Hacia el final del recorrido se muestra el top 5 de artistas más escuchados y el top 5 de canciones más frecuentadas, además, se presentan datos sobre el consumo propio de podcast, y al igual que el año pasado, aparecerá un video corto del artista más escuchado del usuario agradeciendo el apoyo mostrado este 2023.

Para acceder a tu año en Spotify, basta con tener actualizada la aplicación e ir a la pantalla principal, luego ir a la nueva pestaña llamada "Tu año en Spotify", ésta tendrá un marco multicolor. Al acceder podrás hallar más detalles de lo que fue un éxito en la plataforma, por ejemplo descubrirás playlists con las canciones y artistas top para México en 2023.

Faro de tendencias

Más allá de la experiencia individual y compartir en las redes sociales las canciones y artistas más escuchados, Spotify Wrapped 2023 sirve como un faro para conocer las tendencias y la dirección de la industria musical a partir de los millones de datos que Spotify recopila de sus usuarios.

"Musicalmente, este 2023 estuvo definido por el regreso de importantes estrellas pop femeninas, una diversidad sonora que encabezó las listas y una atmósfera musical global que dio lugar a poderosos géneros", especifica Spotify en un comunicado en su sitio oficial.

2023 pasará a la historia como el año de Taylor Swift, y es que la cantante estadounidense figura en la posición número uno como top artista global con 26.1 mil millones de reproducciones desde el 1 de enero. En segundo lugar, quedó el puertorriqueño Bad Bunny, quien también tuvo un año destacado con su nuevo álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

The Weeknd y Drake se posicionaron en el tercer y cuarto sitio, respectivamente, mientras que el mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se coló en la quinta posición gracias a su éxito "Ella Baila Sola".

En el top global de canciones, "Flowers", de Miley Cyrus batió récords y tuvo un impulso increíble desde el debut de la canción hasta el verano, y ahora cuenta con más de mil 600 millones de reproducciones en todo el mundo, según Spotify.

En el segundo y tercer lugar se encuentran "Kill Bill" de SZA y "As It Was" de Harry Styles. El cuarto y quinto lugar fueron de Jung Kook con "Seven (feat. Latto)", y Eslabón Armado y Peso Pluma con "Ella Baila Sola".

Hay otros hallazgos que Spotify comparte, como la Generación Z que continúa abrazando la tendencia "sin género" o "género híbrido", negándose a ser definida por un solo estilo y moviéndose entre diferentes sonidos. También adoptan los estados de ánimo y buscan playlists y canciones que mejor describan su sentir o el momento en el que se encuentran.

La influencia cultural mexicana se vuelve más global, por ejemplo en Colombia emergió como el quinto mayor consumidor de música mexicana en 2023, mostrando un aumento del 85 por ciento en su consumo durante este periodo.

India es otro país de interés para los usuarios, puesto que en los últimos 24 meses, el consumo de música clásica de la India creció cerca de un 500 por ciento en la plataforma. Además, el 45 por ciento de los oyentes de música clásica india en Spotify tienen menos de 25 años.

Afrobeats, género popularizado por Rema, el nigeriano de 23 años, quien saltó a la fama por la canción "Calm Down" en dúo con Selena Gómez, tiene un crecimiento del 550 por ciento desde 2017. En tanto, el mandopop, o el género de pop de China popularizado mediante referentes como Jay Chou, JJ Lin y Eason Chan, también tiene un auge al registrar más de 500 millones de reproducciones mensuales en todo el mundo, con un crecimiento promedio de casi el 45 por ciento en el último año.