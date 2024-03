Transforma Shakira su dolor en arte

Los Ángeles, California.- Shakira, la artista colombiana que rompió fronteras, había sido notablemente constante desde que comenzó su carrera a principios de los años 90. Salía de gira, lanzaba álbumes, ganaba premios, tejió sonidos globales que desafiaban el género en sus sencillos pioneros, actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y más. Luego, las cosas se enfriaron, o eso parecía.





En realidad, los últimos años no han sido amables con Shakira. En 2022, después de 11 años y dos hijos juntos, se separó del futbolista Gerard Piqué, lo que llevó a lo que ella califica como la "disolución de mi familia". Se enfrentó a cargos de evasión fiscal en España y en noviembre pasado recibió una sentencia suspendida de tres años y pagó una multa de 7,3 millones de euros (8 millones de dólares), además de impuestos con intereses no pagados anteriormente.





En "Las mujeres ya no lloran", su primer álbum nuevo en siete años, Shakira transforma su dolor en arte, desde la bachata de "Monotonía" hasta el electro-pop de "Te felicito" y la megaviral "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" con Bizarrap.

"He pasado por tantas cosas en estos últimos años, que literalmente tuve que recoger los pedazos de mí misma y volver a unirlos", dijo Shakira en una entrevista por videollamada desde Miami. "Y durante ese proceso, creo que la música fue el pegamento".

En entrevista se le cuestionó acerca de que han pasado siete años desde su último álbum, "El dorado". ¿Qué aprendiste sobre ti, musicalmente, en ese tiempo?

"Bueno, en estos siete años que llevo criando hijos he estado aprendiendo mucho sobre mí misma como madre, como mujer, pero también he estado haciendo música. Es sólo que ha sido algo más esporádico, ya sabes, aquí y allá. Cada vez que tenía la oportunidad de sacar una canción, lo hacía, pero no tuve tiempo de ponerme a trabajar. Esta vez, fue una compulsión y una necesidad. Fue muy importante para mí poder expresar, en y a través de estas canciones, tantas experiencias de vida y encontrar la catarsis, ya sabes, y poder encontrar los efectos terapéuticos de escribir y verme de vuelta en el estudio".

Has dicho que "Las mujeres ya no lloran" es un álbum conceptual. ¿Qué historia nos está contando?

"Como hay una gran diversidad en este álbum, sé que es un álbum conceptual, pero no sucedió a propósito. Nadie elige pasar por el tipo de experiencias de vida por las que pasé cuando estaba escribiendo y creando este álbum; ya sabes, la vida te da limones. Entonces, ¿qué haces?, prepara limonada. Así que hice canciones, pero hay una gran variedad dentro de este álbum: hay pop, hay afrobeat, hay reggaetón. También música regional mexicana, rock. Pero hay un hilo conductor y eso se basa en experiencias de vida genuinas y auténticas y en el proceso de elaboración de esas emociones y sentimientos intensos con los que he tenido que lidiar durante los últimos años".





