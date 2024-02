Shakira anuncia nuevo disco titulado "Las mujeres ya no lloran"

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira está de regreso con un nuevo disco, la cantante anunció de manera oficial el nombre de su nuevo material discográfico, que llega siete años después de El Dorado, estrenado en 2017, la colombiana detalló que "Las mujeres ya no lloran" será el nombre de su disco que será lanzado el 22 de marzo.

Con una serie de fotos en las que aparece empoderada, la colombiana dio a conocer la noticia a sus fans, hace año y medio se hizo pública su separación del exfutbolista Gerard Piqué, con quien procreó dos hijos, Milan y Sasha.

La separación se dio en medio de la polémica por la infidelidad de Piqué con una joven llamada Clara Chía, con quien actualmente mantiene una relación; tras destaparse el escándalo, la cantante de 47 años lanzó varias canciones en las que dio detalles de su separación, tales como "Te felicito", "Monotonía" y "Sessions #53", que lanzó junto a BZRP y que se convirtió en un himno para muchas mujeres engañadas.

Shakira se reconstruye con su nuevo disco

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es una de las frases más emblemáticas de su canción junto a BZRP, y su nuevo disco se llama como la primera parte de esta frase que para la cantante significó una reconstrucción, un proceso alquímico en el que se reconstruyó así misma.

"Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry). Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", expresó.