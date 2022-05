Será Carmen DeLeon la única mujer en el Power Fest

Vivió un año en Guadalajara, pero nunca pisó tierras regias, por lo que está lista para comenzar su relación amorosa con la Ciudad.

Su actuación está prevista para las 16:40 horas y durante su estadía en el festival espera hacer alguna alianza con sus colegas y armar una futura colaboración.

Prometió que presentará "BBB" (Bye Bye Baby), su reciente sencillo en coautoría con Mauricio Andrés.

Actuar en el Power Fest será como un sueño hecho realidad.

"Cuando vi el line up no podía creer que soy la única mujer, tuve que leer los nombres de los artistas del cartel tres veces. Se me hace increíble poder compartir escenario con grandes artistas y a la vez mostrarle a la gente el talento y claro, representando a mi país".

Carmen también cuenta los días para el lanzamiento de su nuevo álbum en julio.

El material, adelantó, mostrará su lado más oscuro, pero también bailable.

"Siento que este disco muestra una parte de mí diferente, me fui más por lo urbano, poder bailar y disfrutar del sonido. Mi canción 'BBB' trata de quererte a ti mismo. La persona que entró a tu vida es tóxica, pero en lugar de hacer una canción triste, le puse más baile", explicó.