Recuerdos y emociones de Yuri y Belinda sobre Selena Quintanilla

El lunes se cumplirán 30 años de la trágica muerte de Selena Quintanilla, y Yuri recuerda como si fuera ayer un encuentro que tuvo con la fallecida intérprete.

La jarocha, ya con una carrera de éxito detrás de ella que la colocaba como una de las cantantes más populares de México en los 90, narra cómo las dos se declararon su mutua admiración cuando se conocieron.

"Yo no tenía el gusto de conocerla, pero me impactó su sencillez y lo hermosa, era mucho más linda en persona, y lo talentosa, sencilla, y a la semana la matan. Me impactó muchísimo eso", compartió la intérprete de "La Maldita Primavera".

"Con todo por delante, con gran carrera, gira, Selena tenía todo por delante para ser la 'number one'. Aparte, yo la conocí una semana antes de morir en Miami. No recuerdo bien si en ese entonces (1995) ya era cristiana, pero sí 'me cayó el 20' de que nadie tenemos la vida comprada, y que tenemos que tener un encuentro con Dios. Yo andaba de novia de Rodrigo (su ahora esposo), y me decía: 'Te veo mal'. Y yo: 'Sí, es que no puede ser que una mujer a los 21 años o 23, esté muerta'. Selena era muy jovencita".

Espontánea como siempre, Yuri dio a conocer por qué su música está en la película Selena, del director Gregory Nava.

"Ella era admiradora mía. Su hermano A.B Quintanilla después me dijo: 'Sacamos el tema de ¿Qué te Pasa?, en la película porque ella era fan tuya'", afirmó Yuri.

Esta tragedia que sacudió al medio del espectáculo también ejerció un gran pesar en la veracruzana.

"Ahí es cuando valoré mucho la vida, cuando empecé de una u otra manera a acercarme a Dios, porque tenemos que estar preparados, porque nadie estamos preparados para morir. Nadie", dijo la cantante de 61 años.





Estrella icónica

Cuando la noticia del asesinato de Selena cimbró al medio del espectáculo, la entonces niña Belinda Peregrín tenía 5 años, pero sus sueños de convertirse en una cantante famosa ya eran grandes.

Belinda, quien inició sus pasos en el medio artístico siendo una menor de edad, al igual que la vocalista de Los Dinos, ganó popularidad con telenovelas como Amigos X Siempre, Aventuras en el Tiempo y Cómplices Al Rescate.

La pequeña Beli también se conmocionó con la muerte de la estrella texana.

"¡Uf!, por supuesto que tuvo influencia en mí. Selena siempre va a ser, yo creo que para todos, no sólo para los mexicanos, sino para todos los latinos, una cantante única, icónica, que pasa a la historia no sólo por sus canciones, sino por sus letras, su manera de cantar, de moverse, de bailar", expresó Belinda.

"Su sonrisa que te dejaba, perdón por la palabra no, pero te dejaba apendejada. Ella va a ser siempre Selena y vivirá por siempre en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas".

Hoy, Belinda al igual que "La Reina del Tex-Mex", tiene una fuerte pasión por la música y por la moda.

Tienen en común además su gusto por involucrarse en todos los detalles de su imagen, y ser arriesgadas en sus looks.