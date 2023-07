Se suma Ximena Sariñana al Allegro Sinfónico Para Niños

"Como música, artista, actriz, productora, pero como madre me parece importante formar parte de iniciativas cómo esta. Mi experiencia personal como niña mis papás me llevaron a conciertos de música clásica, ballet y a apreciar diferentes corrientes artísticas. Ahora como mamá ha sido muy bonito verlo con mis hijos que están descubriendo la música de la orquesta sinfónica y su máxima heroína es Alondra de la Parra.

(Este concierto) es algo esencial para la infancia en México. Aún no sé el trabajo que me costará porque no hemos hecho el primer ensayo. Será interesante ser narradora y más con un público especial como lo son los niños y las niñas. Es un público difícil de ganarse porque ellos no discriminan y te hacen saber si lo estás haciendo bien o mal", dijo Ximena Sariñana, quien vio su primera pieza "El Bolero De Ravel".

Luego de cinco años de ausencia, el espectáculo está de regreso y se realizará el próximo domingo 20 de agosto, a las 17:30 horas, en el Auditorio Nacional.

"Estamos agradecidos de volver a este espacio que sentimos que es nuestra casa, el Auditorio Nacional. Es el ambiente perfecto para acercar a nuevos públicos al recinto y a la música sinfónica. Nuestro llamado es a los padres que son quienes al final traen a los niños a que se atrevan a traer a sus hijos al concierto.

"La música, y las animaciones son un buen estímulo para los más chiquitos y la familia. La infancia actual recibe más estímulos a través de visuales. El niño actual debe ser universal en la música", comentó Raúl Aquiles Delgado, Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Minería, quien dirigirá a 90 músicos.

La primera parte estará compuesta por "El Carnaval De Los Animales", de Camille Saint-Saëns, un recorrido que por medio de piezas musicales evoca diferentes especies como leones, elefantes, gallinas, tortugas, canguros, burros, peces, un cisne, entre otros.

La segunda parte será un concierto sinfónico visual donde la Orquesta Sinfónica de Minería interpretará la partitura del cuento musical "Pedro y el Lobo", de Sergiéi Prokófiev, el cual sonará simultáneamente a la proyección de la cinta ganadora del Óscar 2008 a Mejor Cortometraje De Animación, Sergei Prokofiev's Peter & The Wolf, dirigida por Susie Templeton.

"El acercamiento oportuno de las altas expresiones de la cultura en los niños cambian vidas y les construye un mundo que van a disfrutar siempre", agregó Eduardo Amerena, Coordinador Ejecutivo del Auditorio Nacional.

Durante el concierto Sariñana explicará cómo está distribuida la Orquesta Sinfónica de Minería.

Los boletos para Allegro Sinfónico Para Niños se encuentran disponibles directamente en las taquillas del inmueble y a través del sistema de Ticketmaster.