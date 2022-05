Se despide de sus temas

Timberlake es uno de los artistas más vendidos en la historia de la música pop, primero como miembro de NSYNC y luego como solista.

El acuerdo del catálogo es por los derechos de publicación de Timberlake, no por los derechos de grabación, lo que significa que solo se refiere a las canciones que escribió o coescribió.

No fue compositor de algunos de los mayores éxitos de NSYNC, como "Bye Bye Bye" y "It's Gonna Be Me", pero escribió o coescribió la mayoría de sus éxitos como solista.

"Justin Timberlake no solo es uno de los artistas más influyentes de los últimos 20 años, sino que también es uno de los mejores compositores de todos los tiempos." dijo Merck Mercuriadis, fundador y director ejecutivo de Hipgnosis, según The Guardian.