Se declara del género no binario

La cantante siempre ha manifestado a través de diversas entrevistas que siempre quiso ser madre y que era uno de sus mayores sueños. Jennifer López se convirtió en madre de mellizos en el 2008 y desde ese entonces reparte su vida entre su carrera y sus hijos: Maximilian y Emme Muñiz, quienes nacieron como fruto de la relación de la cantante con Marc Anthony.

Jennifer López y Marc Anthony siempre han presentado a Emme como su hija, pero recientemente la joven les aseguró a sus padres que eligió declararse del género no binario, por lo que actualmente no se identifica con el masculino o femenino. Emme actualmente tiene 14 años y el proceso para convertirse en no binarie lo viene realizando desde hace varios años.

Emme ha asegurado que nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de su madre, Jennifer López, quien no sólo le adoptó como compañere de distintos y multitudinarios espectáculos , sino que siempre estuvo a su lado en su proceso de adaptación.

Cuando Emme comenzó a presentarse en los escenarios junto a Jennifer López, lo hacía vestida con indumentaria femenina, pero ahora lo hace con ropa más holgada y deportiva, con su cabello al natural, con medias tres cuartos, zapatillas y casi no luce maquillaje. Incluso, recientemente Jennifer López la presentó en público y durante un espectáculo llamó a Emme como "elle", con un sustantivo neutro.