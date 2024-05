Sam Smith conquista CDMX

Ciudad de México

Abrazando su identidad y carisma, enfundado en un traje negro con lentejuelas, Sam Smith conquistó este viernes a fans, y a los que se acercaron a conocer su propuesta, en la primera de dos jornadas del festival Emblema.

La mayoría de las 59 mil 149 personas que asistieron, cifra oficial, a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ovacionaron al ícono de la comunidad LGBTQ+ con dos éxitos que encumbraron su carrera: "Stay With Me" y "I´m Not The Only One".

El cantante londinense tuvo varios cambios de vestuario y justo cuando la lluvia estaba en su cúspide emergió en el escenario con un impresionante vestido de gala negro con talle encorsetado y una amplia falda, así como unos largos aretes de cristales verdes, que presumió al público antes de dedicarles unas palabras.





"Esto es increíble. Honestamente, deben de ser mis dos años de suerte, porque estuvimos el año pasado en la CDMX y lo prometo, no lo digo porque sí, pero este es mi lugar favorito para cantar. Ustedes me han dado los mejores shows de mi vida. Gracias por su apoyo, por su amor", dijo, con lágrimas.





El cantante agregó que en dos días será su cumpleaños 32 y que tanto él como sus coristas y músicos lo iban a dejar todo en el escenario.