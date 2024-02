Rod Stewart cierra venta de su material editorial y musical

Rod Stewart vendió su catálogo musical a la empresa Iconic Artists de Irving Azoff por casi 100 millones de dólares, informó Wall Street Journal.

COMUNICADO

Mediante un comunicado, citado por el diario, el intérprete de "I Don't Want to Talk About It" informó que como parte de cumplir 60 años de carrera artística ha decidido cerrar la venta de su material editorial y musical.

"Este año marca mi año 60 en la industria de la música. Es el momento adecuado y me siento afortunado de haber encontrado socios en Irving y su equipo en Iconic a quienes puedo confiar el trabajo de mi vida y mi futuro legado musical", dijo el astro del rock.

Sobre el acuerdo, la empresa le dio la bienvenida y un resumen de la asociación con Stewart: "Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Iconic a uno de los cantautores más famosos de nuestro tiempo, Rod Stewart.

"Nuestra nueva asociación con HPS (firma de inversiones) nos brinda los recursos y la flexibilidad para realizar fichajes exitosos como este y continuar el éxito de nuestros artistas legendarios y sus legados", menciona el comunicado.

Además de este acuerdo, Rod Stewart está próximo a estrenar su álbum 32, titulado Swing Fever, el cual será lanzado a finales de mes, según Variety.