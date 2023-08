Los mejores al escenario

Guadalajara, Jalisco.- Rock en Tu Idioma Sinfónico, ideado por Sabo Romo, vive una de sus mejores etapas de evolución, cuyo objetivo es seguir enganchando a los amantes del rock en español.

Tras haber terminado su relación laboral con Sony Music y tras un tiempo como proyecto independiente, el concepto que ha reunido a un sin fin de músicos reconocidos y complacido tanto a público contemporáneo como al más joven a lo largo de ocho años, ahora trabaja de la mano de Bobo Producciones, empresa de representación producción artística de los hermanos Jack y Ari Borovoy.

"Esto que hemos venido haciendo a lo largo de ocho años obedece a la necesidad que tenemos de ejercer nuestro oficio de la mejor manera posible y ofrecerle siempre al público calidad. Bobo quiso sumarse a nuestro proyecto y sumarnos a lo que está haciendo en cuanto a producción de shows en todo el mundo", relató el líder de este proyecto, Sabo.

NUEVA GIRA

Como parte de la reciente etapa, Rock en Tu Idioma hará nueva gira y una de las próximas ciudades en visitar es Guadalajara, el 28 de septiembre.

El reencuentro con los tapatíos será doblemente emotivo, pues desde 2019 el concepto musical no se presentaba en la Perla Tapatía y aunque en diciembre pasado había una cita en el Concha Acústica, finalmente éste no se realizó.

Entre las novedades destaca el regreso a las tablas de Rosa Adame, ex integrante de La Lupita, la artista se une en esta ocasión al proyecto donde actualmente participan Héctor Quijada (La Lupita), Humberto Calderón y Sergio Santacruz, (Neón); Chiquis Amaro y María Barracuda (JotDog); Piro (Ritmo Peligroso), Ugo Rodríguez (Azul Violeta), Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), Cecilia Toussaint y Leoncio Lara, además de Sabo, (compositor productor y ex integrante de Caifanes).

NADA FÁCIL

"Estábamos en momentos complejos, un poco como en el limbo porque no pasaba nada con la disquera, dependimos de Sony un tiempo, pero no había promoción, no había apoyo, no había nada, entonces no hemos podido relanzar el disco eléctrico que sacamos en pandemia; el año pasado grabamos un show en CDMX que eventualmente será parte de la tercera entrega de Rock en Tu Idioma Sinfónico, así que otro de los objetivos es que, de la mano de Bobo, hagamos que todos estos proyectos sucedan", platicó Romo.