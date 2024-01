Un concierto que hará historia

Ringo Starr, miembro de The Beatles, se presentará por primera vez en la historia del Valle de Texas, pues llegará el 8 de junio al escenario del Payne Arena en Hidalgo; sin duda, un concierto de lujo, por lo que los promotores prometen que será un espectáculo inolvidable.

"¡Es un honor anunciar que por primera vez en Hidalgo, Texas, se presentará una de las leyendas del rock: Ringo Starr y su All Starr Band!, esta destacada alineación que incluye a Ringo Starr, Steve Lukather de Toto, Edgar Winter, Colin Hay de Men at Work, Hamish Stuart de Average White Band, Warren Ham y Gregg Bissonette, se presentará el 8 de junio de este 2024 y ofrecerán una velada llena de música que los fanáticos conocen y aman.

NOCHE INOLVIDABLE

Payne Arena y 3rd Generation Entertainment auguran que el espectáculo de Ringo será espectacular y marcará su primera presentación en el Valle de Texas, prometiendo una noche inolvidable de música de todos los tiempos y éxitos legendarios, lo que será un deleite para el público de Reynosa y de Texas.

Los fanáticos de los Beatles podrán disfrutar de la música y la magia de Ringo Starr, quien continúa cautivando al público de todo el mundo con su estilo característico y su talento incomparable y podrán escuchar icónicas canciones de Ringo como "Photograph", "It Don´t Come Easy", "With A Little Help From My Friends", "Don´t Pass Me By", "Yellow Submarine", "I´m the Greatest" y más. Los éxitos de All Starr incluyen "Roseanna", "Africa", "Hold the Line" de Steve Lukather/Toto, "Frankenstein", "Free Ride", "Johnny B Goode" de Edgar Winter, "Who Can It Be Now", "Overkill", "Down Under" de Colin Hay/Men at Work, y "Pick up the Pieces" y más de Hamish Stuart/Average White Band.

Payne Arena, un lugar de primer nivel que se ha distinguido por albergar eventos de primer nivel, se enorgullece ser el recinto oficial para este momento histórico, trayendo un ícono musical al Valle del Río Grande por primera vez.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche legendaria y únete a Ringo Starr y su All Starr Band en un viaje musical que promete emocionar a los fans de todas las edades.

SALEN LOS BOLETOS ¡ESTE VIERNES!

Las entradas para el espectáculo de Ringo Starr y su All Starr Band saldrán a la venta el viernes a las 10:00 horas y se podrán comprar en taquilla y a través de PayneArena.com.