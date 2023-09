Adele responde a invitación para conocer fábrica de peluches de Simi

Hace unas semanas, Adele sorprendió a sus fanáticos al mostrar su colección de peluches del Dr. Simi. La cantante los ha recibido a lo largo de sus conciertos y decidió guardarlos en su camerino como agradecimiento al cariño de su público.

Luego de la revelación de las imágenes, donde se aprecian distintos muñecos son sus icónicos atuendos y peinados, la cantante recibió una propuesta de parte de CINIA, empresa encargada de fabricar los peluches originales.

INVITACIÓN

El mismo Dr. Simi invitó a la famosa a conocer sus instalaciones, a la par que le aseguraron ser la artista favorita de la marca. La información llegó a la propia Adele quien respondió en uno de sus recientes shows.

Recientemente, Adele ofreció un concierto en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas, Estados Unidos. Ahí, la intérprete de "Hello" se tomó una pausa para responder al Dr. Simi y agradecer el gesto:

"¿Tenemos a alguien de México esta noche, damas y caballeros? Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi".

Y agregó "Apenas me enteré de ellos durante estos espectáculos, ya que las personas me los regalan, y descubrí mucho sobre ellos durante esta semana".

Adele indicó que había recibido el video del Dr. Simi, en el que se le realizó la propuesta para visitar CINIA, donde los peluches se fabrican por personas con discapacidades.

"No sabía que eran fabricados por personas discapacitadas los muñecos Simi. Es una historia hermosa, no tenía ni idea. Todos me los regalan vestidos como yo, usan mis peinados, mis atuendos y cosas así", destacó.

La artista también mencionó que le han obsequiado tantos que decidió ponerlos en su camerino, pero ya se quedó sin espacio. Aun así, agradeció a sus fans y bromeó con que le pueden arrojar los que deseen, menos en la cara.





¿Qué significado tiene el peluche del Dr. Simi?

Los peluches del Dr. Simi se han convertido en una pieza clave dentro de los conciertos que artistas ofrecen en México. Tanto así que es común que en cada espectáculo sus fanáticos les arrojen decenas de muñecos sobre el escenario.

CINIA, ubicada en Puebla y donde se elaboran diversos productos textiles, creó los populares muñecos para transmitir cercanía y confianza a los clientes de la farmacéutica.

El 90% de sus empleados son personas con discapacidad motriz, intelectual, auditiva o sensorial.

Dada la fama que han adquirido, Rosalía, The Strokes, Coldplay, Maroon 5, The Killers, Interpol, Gorillaz, Lady Gaga, Sam Smith o Adele ya se han llevado varios de estos souvenirs por parte de su público mexicano.