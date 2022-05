Regresa Fato a casa; de visita por Reynosa

Amo mi ciudad, Reynosa es mi casa, trataré de venir más seguido, vendré a McAllen ahora con la gira de los Estados Unidos y es una promesa, voy a volver pronto, tendrán noticias de Fato en Reynosa pero eso será una sorpresa". Fato, cantautor

Enrique Guzmán Yáñez mejor conocido como Fato, a quien consideramos hijo adoptivo de Reynosa, pues aquí nació su carrera musical, aquí vivieron sus padres muchos años, aquí tiene a sus grandes amigos de la infancia que no olvida.

Pero esta ocasión tras los años del pandemia "El Negro" Fato como le dicen de cariño, volvió a casa, con dolor pues visitaría la casa de sus padres, donde ahora ya no lo recibirán, pues ambos ya no están y eso le duele; pero como siempre amable atendió a EL MAÑANA DE REYNOSA y previo al show nos concedió una emotiva entrevista.

De entrada Fato dijo, esta pandemia a cambiado todo en mi vida y dijo:

"Primero que nada la perdida de mi madre, de mi hermano todo fue muy pegado, es algo que ya no puedo cambiarlo pero me dolió hasta el alma; pero la verdad es que dentro de la pandemia Dios ha sido generoso conmigo tenía 8 producciones y ahora tengo 10 producciones en puerta, cuando viene lo de mi madre, fue realmente difícil, por que la pase sólo, y aunque me negué a hablar de ello mucho tiempo, ya pasó y ahora si puedo decir que mi madre fue mi motivo e inspiración y me levante del encierro, ella fue quien me impulso a hacerlo, me levante con mucho dolor en mi alma y me puse a escribir algo mágico, antes de que ella trascendiera, sale lo nuevo de Pepe Aguilar, yo escribí canciones en la pandemia mi madre las escuchó y las sigue escuchando".

GRANDES SORPRESAS

Fato comentó que entre las noticias musicales que esta por llegar en breve son el dueto con Alejandro Lerner, uno más con Alex Lora y además vienen dos álbum en vivo con Altafonte, una de las compañías discográficas más grandes del mundo y explicó: "Esta nueva producción llega con un vestuario loquísimo, el concepto del nuevo álbum está muy al estilo Italia, es impactante producido todo por mi, es el primer álbum que me permito hacer todo, guitarras, piano, bajo todo lo hice yo y en los videos salgo tocando todos los instrumentos".

Entre otras cosas, el cantante reynosense desea cerrar el 2022 presentándose en el Auditorio Nacional, pero aún tiene la fecha incierta, pues no hay fechas disponibles, pero espera sea este año sino máximo para marzo del 2023.

GIRA INTERNACIONAL

Este cantante sin duda ha sembrado y su cosecha ha sido abundante, siempre han interpretado sus temas grandes cantantes, por ahora ababa de entregar temas a Pepe Aguilar, Ana Bárbara y Emmanuel y esta feliz pues tiene muchas fechas en México y en breve arranca su gira por Estados Unidos y Colombia con posibilidad de ir también a Argentina.

RESPETA PERO DA SU OPINIÓN

Edén Muñoz, ex cantante de Calibre 50, escribió la canción ´Te Voy a Encontrar´ en memoria a Debanhi Escobar, aunque la intención fue buena hubo quienes consideraron colgarse de una tragedia, es por ello que cuestionamos a Fato que pensaba al respecto, tras la división de opiniones y esto dijo: "Soy honesto, no conozco el tema, y con todo respeto te bendigo hermano (Edén Muñoz), pues somos hermanos de carrera, pero yo Fato no hará eso tomar como inspiración algo doloroso, quiero pensar que lo hizo con un buen afán, pero el peligro de tocar este tipo de temas en canciones, es que se malinterprete, digo por que si lo hizo por fama no lo necesita, son muy reconocidos, y yo no soy quien para juzgar, tal vez no era el momento, me voy a detener a escuchar el tema, pero mucha gente como esta dolida van a decir este chavo se quiso colgar y habrá quienes dignifiquen la canción"

APOYA NUEVOS TALENTOS

Respecto a su faceta como productor y siempre apoyando a nuevos talentos como la reynosense Aglaé Salinas, aseveró: "Esta niña Aglaé Salinas no la había escuchado me sorprendió ya la apadrine de alguna manera, voy a ver la posibilidad de un disco; pero también estamos con los hermanos Reina y José Reyes, unos grandes talentos, los veo en Facebook y los contacto ahora ya están grabado en mi estudio, y lo que más me encanta es que ellos piden cantar mis canciones y van a hacer un homenaje a la música de Fato, acabo de producir a otra chica de Matamoros, me gusta apoyar a los grande talentos, tengo mis estudios para hacerlo"

TODO CAMBIA

Antes se veía más seguido a Fato, por la ciudad ahora es menos y sobre su ausencia explicó, que es muy ermitaño, y que la pandemia le dejo la idea clara de que en este mundo no hay muchos amigos, así que depuro su lista, pero dijo que a Reynosa ya empezará a venir más seguido, pues tiene planes aquí, pero aún no los dio a conocer; mientras el disfruta vivir: "Respeto todos los que me rodean; pero ¡vivo, vivo!, no hay ataduras en mi, vivo sin lastimar ni dañar a nadie, por que está no es la verdadera vida, aquí sigo viviendo, haciendo música, el tiempo es breve y hay que disfrutarlo".

PRESERVA EL LENGUAJE

Este cantautor se ha distinguido por hacer buena música y no cambiar su genero por modas, al cuestionarle sobre la música afirmó: "La música está en el pasado, el futuro de la música, está en el pasado, por que en la actualidad son pocos los que hace buena música como Domenika mi hija, Santa mi hermana, Miguel Luna, Ornelas y Ricardo Arjona, son pocos los que preservan el lenguaje por que otros son asesinos del lenguaje, saberme atemporal es maravilloso, eso significa que valió la pena escribir El Monstruo, Terrenal y Por Mujeres Como Tu, eso es mi legado".