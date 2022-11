Prenden Pink y Bebe Rexha los AMAs

Pink dio inicio a la premiación al interpretar su nueva canción "Never Gonna Not Dance Again", que fue ovacionada por el público gracias al ritmo y la coreografía.

Esta solo es una de las dos actuaciones que tendrá Pink esta noche, pues se espera que rinda homenaje a la cantante Olivia Newton- John, que falleció hace unos meses.

Carrie Underwood interpretó "Crazy Angels" arriba de una rueda, por lo que de inmediato internautas comenzaron a compararla con la cantante Miley Cyrus.

Bebe Rexha interpretó "I'm Good", después de 10 años de que lanzó este tema junto a David Guetta. Esta canción causó revuelo hace meses ya que se hizo viral en Tik Tok, por lo que decidieron grabarla, ya que esta canción nunca había sido estrenada formalmente, solo fue interpretada una vez en un concierto.

BTS se convirtió esta noche en la primera banda en ganar 4 ocasiones el premio a Mejor dúo o grupo.