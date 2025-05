Joy Huerta recibe nominación al Premio Tony

La cantante y compositora Joy Huerta, integrante del dúo pop Jesse & Joy, obtuvo su primera nominación a un Premio Tony como compositora y letrista por su trabajo en Real Women Have Curves: El Musical.

La artista, junto al compositor Benjamín Vélez, compite en la categoría de Mejor Música Original frente a producciones como Dead Outlaw, de David Yazbek y Erik Della Penna; Death Becomes Her, de Julia Mattison y Noel Carey; Maybe Happy Ending, de Will Aronson y Hue Park; y Operation Mincemeat: A New Musical, de David Cumming, Felix Hagan, Natasha Hodgson y Zoe Roberts.

"Todavía no me la creo me va a explotar el corazón!! Hace cinco años me aventé en este proyecto con todo mi amor, sin imaginar que me traería hasta aquí", expresó Joy en sus redes sociales tras conocer la noticia.

"Estar nominada a Best Original Score en los premios @thetonyawards no tengo palabras, solo agradecimiento profundo. A cada mujer cuya voz vive en esta música, a mis colaboradores, a mi familia, a nuestra comunidad: esto es por y para nosotr@s. México presente, familiaaaaaa!!!!", agregó.

Dirigida y coreografiada por Sergio Trujillo, con supervisión musical de Nadia DiGiallonardo, Real Women Have Curves: El Musical narra la historia de Ana, una adolescente que sueña con estudiar en la universidad, pero se enfrenta a las expectativas de su familia inmigrante, que desea que siga trabajando en la fábrica de costura donde todas las mujeres de su familia lo han hecho.

La obra, producida por Barry y Fran Weissler junto a Jack Noseworthy, se estrenó oficialmente el 5 de abril en Nueva York, luego de una temporada de prueba en el American Repertory Theater (A.R.T) de la Universidad de Harvard.

"Hay sueños que muchas veces no sabemos que tenemos hasta que empezamos a crearlos y a verlos tomar forma. Cinco años atrás embarque en una aventura que por más familiar que parecía por tratarse de música, se convertiría en el reto más grande de mi carrera hasta el día de hoy; esta noche, ese sueño se hizo real", escribió Joy tras el estreno.

Real Women Have Curves: El Musical está basado en la obra original de 1990 escrita por Josefina López, quien también coescribió la versión cinematográfica de 2002 protagonizada por America Ferrera.