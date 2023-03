Icona pop pisa fuerte por las mujeres en la electrónica

CIUDAD DE MÉXICO

"La gente se preguntaba si en realidad éramos buenas o si tocábamos en directo, si tocábamos nuestros instrumentos electrónicos de verdad. Así que siempre teníamos que hacer un buen espectáculo al 100 por ciento. Después de un tiempo, realmente te cansas de esa pregunta de tener que probarte a ti mismo de otra forma en la que los chicos lo tenían que hacer, así que estoy muy feliz de que Caroline y yo siempre nos hayamos tenido porque podíamos mirarnos y decir, 'OK, demostremos lo que tenemos'", recuerda Aino en entrevista con EL UNIVERSAL.

Las DJs conquistaron primero el mercado europeo y con "I love it" finalmente alcanzaron al público latino que hoy las admira. El sencillo fue parte de su segundo EP, "The Iconic", y alcanzó la segunda ubicación en Suecia, el número 7 en el Hot100 de Billboard e incluso apareció en el videojuego de carreras Need for Speed: Most Wanted.

En la actualidad radican en Estados Unidos, pero en la reciente edición del Festival EDC se presentaron como exponentes estelares.

"Fue increíble. Tuvimos que pellizcarnos un poco para decir, ¿es esto real? Fue realmente genial. Amamos al público mexicano. Estamos muy felices de estar de vuelta aquí. Tenemos tantos fanáticos aquí, que vemos en Instagram, con los que hablamos y pudimos sentir su energía en la multitud. El público mexicano sabe cómo divertirse", recordó Caroline.

Ahora acaban de estrenar el tema "I Want You" junto a sus compatriotas de Galantis, un dúo masculino formado por Christian "Bloodshy" Karlsson y Linus Eklöw. Con este tema Icona pop quiere marcar una etapa mucho más sentimental en la que además de experimentar con nuevos ritmos, también tendrán letras de amor.

"Es parte de un álbum que vamos a lanzar en junio", adelantó Aino. "Durante la pandemia nos encerramos en el estudio y hemos estado probando tipos de sonidos muy diferentes y creo que esto es solo una pequeña muestra de lo que está saliendo. Queremos crear un ambiente de fiesta y de amor", detalló la DJ.

"Es nuestro pequeño club y los fans pasarán por todo, desde corazones rotos hasta enamorarte y todo lo demás", agregó Caroline.

Hoy se sienten orgullosas de haber sido pioneras en la electrónica para que otras mujeres entraran e incluso han sido testigos de un cambio a nivel técnico, más allá de los escenarios.

"Aún hay muy pocas mujeres en los titulares, pero cuando nosotras empezamos éramos las únicas chicas en el escenario con muchos instrumentos electrónicos y la gente pensaba que era muy extraño, nosotras más un montón de hombres y todavía es un poco así hoy, pero está mejorando, ahora sólo estando en el estudio, hay muchas más ingenieras y productoras, aunque aún queda mucho.