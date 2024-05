Profeta en su tierra

Guadalajara, Jalisco

El día tan esperado por Paty Cantú para presentar en su tierra el espectáculo "Feliz Breakup Tour" por fin llegó.

La tapatía estuvo el fin de semana en el Teatro Diana con el show más significativo en lo que va de sus 20 años de carrera, pues a través de la música que incluye en éste, hace un recuento de todas las facetas por las que ha pasado.

La fiesta comenzó en punto de las 21:00 horas con "Feliz Breakup", que le da nombre a la gira, tema que ha presentado ya en distintas partes del País.

MÚSICOS EN VIVO

Con cuatro músicos respaldándola, la cantautora y productora de 40 años deleitó desde el arranque, con su entonada voz, a los alrededor de 2 mil asistentes, quienes además se mantuvieron de pie durante la velada.

"Guadalajara, buenas noches, vamos a empezar el proceso de sanación.

"Me hace feliz estar en mi tierra bonita, a la que hace rato que no venía, que emoción que ya estoy aquí. En este teatro también es donde me presenté por primera vez cuando empezaba a cantar. Muchas gracias mi Guadalajara", saludó la famosa, que durante la primera parte del evento lució un llamativo outfit metálico.

Su pasión la mostró en todo momento, incluso, al grado de cantar casi hincada en el escenario alguna que otra melodía.

"Te amo Mucho, Guadalajara", expresaba Cantú de cuando en cuando, mientras que los coros de sus fans se escuchaban a todo pulmón como muestra de cariño.

"Te amo yo también Paty", respondían sus fans.

LA OVACIONAN

"Guadalajara", que compuso hace tiempo pensando en la tierra que la vio crecer, fue de los temas más ovacionadas, al igual que "Funeral 2.0", su más reciente sencillo.

Para interpretar este tema, Paty Cantú utilizó un velo negro que hacía juego con leotardo con transparencias del mismo color, el cual utilizó en la segunda parte del show.

"Guadalajara, es tu oportunidad, si tienes ganas de ser tu mejor versión y dejar atrás esas temporadas donde eras la víctima o el malo, la mala, esta es la oportunidad de ser tu mejor versión", dijo.

Después, sacó ese lado de la mujer ardida para cantar con el acompañamiento de la guitarra eléctrica el tema "Clavo que Saca a Otro Clavo".

En algunas melodías como "Valiente", la artista también se hizo acompañar en escena por seis bailarines.

"No Me Digas Que No", "Prefiero Ser Su Amante" y "Déjame Ir" no faltaron en el repertorio de 20 canciones que ofreció, aunque el cierre con broche de oro fue con "Suerte".

ANUNCIA NUEVO DISCO

Paty Cantú adelantó a sus fans que por fin, luego de cinco años, lanzará nuevo disco, aunque no dijo la fecha.