Paramore se baja del Vive Latino; entra Kings Of Leon

CIUDAD DE MÉXICO.-El grupo estadounidense Kings Of Leon se sube a la parrilla de la próxima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, luego de anunciarse la baja de Paramore, este jueves.

A través de un anuncio en redes sociales, el festival informó que la banda conocida por temas como "Sex On Fire" y "Use Somebody" será la que encabezará el evento musical el próximo 17 de marzo.

"Después de 7 años las verdaderas leyendas del rock regresan a la CDMX. ¡A recibirlos como se debe!

"Desafortunadamente Paramore no podrá presentarse en esta edición por razones ajenas al festival, esperamos tenerlos pronto por acá", se lee en la cuenta oficial de X del Vive Latino.

Además del anuncio por parte del festival, la banda que interpreta el tema "Still Into You" lanzó un comunicado para ofrecer disculpas a su público mexicano, brasileño y colombiano.

"Debido a circunstancias imprevistas, Paramore no podrá ir ni presentarse en el festival Vive Latino en Ciudad de México, en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá y en Lollapalooza Brasil en Sao Paulo, en su lugar, Kings Of Leon han sido confirmados.

"Paramore les agradece y pide disculpas por los inconvenientes. Los verán pronto en su siguiente era".

Piden reembolso tras cancelación de Paramore

Como consecuencia del anuncio de la organización del festival, los usuarios en redes sociales, sobre todo aquellos que ya tenían accesos para el evento musical, han solicitado la oportunidad de que les sea reembolsado el valor sus boletos, pues algunos alegan ser sólo fans de la agrupación liderada de Hayley Williams y no de alguno otro de los que componen el cartel.

"Yo solo iba por Paramore", "Ofrezcan reembolsos. Muchos solo íbamos por Paramore", "el domingo dependía de Paramore. Sabemos que no es culpa de ustedes, y de hecho Kings Of Leon es un buen reemplazo", se lee en los comentarios del posteo.

En redes sociales, los fanáticos de Paramore han desatado teorías sobre la baja de la banda de estos festivales en América Latina, mencionando que la decisión podría deberse al vencimiento de su contrato con la disquera Atlantic Records, por lo que ahora los integrantes están en medio de la oportunidad de cambiar de sello discográfico, o bien, continuar de forma independiente.