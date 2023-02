Festival Adverso: un evento de y para tapatíos

GUADALAJARA, Jalisco

Según Karla Delgadillo, CEO de ACK Promote y curadora del Festival Adverso, la pausa de dos años funcionó para hacer mejoras en el proyecto, cuya nueva entrega tendrá como locación al Parque Agua Azul.

"No estuvo tan mal la pausa porque nos dio un tiempo para reflexionar en todo lo que podemos mejorar. En el caso del lugar de la primera edición, que fue Terraza Vallarta, a mí me gustó mucho, pero tuvimos algunas dudas. El Parque Agua Azul será mejor por muchas cosas, por ser un lugar emblemático, por estar recién rehabilitado y por su ubicación que facilita la llegada de todos.

"Queremos que este festival sea de Guadalajara y para Guadalajara, así que está chido lo que pudimos lograr en esta ocasión con la nueva sede que va a involucrar a restaurantes, comercios y bandas locales", señaló Delgadillo, quien también es booker del C3 Stage.

Con el retorno del Festival Adverso también se busca consolidar su concepto, el cual va dirigido a ofrecer un cartel de bandas alternativas familiarizadas con el rock y que pocas veces o nunca visitan Guadalajara.

"Es un festival que incluye artes, pero sobre todo música. Intentamos no tener bandas que vengan mucho, que no sean populares o que toda la gente espere, sino por el contrario, tener bandas y artistas que incluso la gente nunca esperó o que a lo mejor no conoce, pero que se llevará una gran sorpresa si se da la oportunidad de ir a escucharlas.

"Para nosotros son muy importantes los actos en vivo, así que buscamos que estos sean de música con calidad, con buena ejecución y hasta con carisma de los integrantes. Vienen bandas de otros países, pero también habrá originarias de Guadalajara".

El cartel de este año incluye géneros como post punk, synth wave, rock alternativo, psicodelia, rockabilly, punk y rap.

La banda estadounidense Eagles of Death Metal encabeza el programa. Cold Cave, Health, The Soft Moon, Automatic y Cold Showers, son otras agrupaciones oriundas de Estados Unidos que serán parte del evento, pero también estarán Human Tetris, de Rusia; Big Brave, de Canadá; Dollar Selmouni, de España; Lancer Lirical, de Venezuela; y Marlento, The Space Ocean, Uay, Mooring y Grave Mal, de México.

"También contaremos con artistas locales de diferentes rubros, entre ellos diseñadores de ropa, tatuadores y artistas del grafiti. Algunos bazares itinerantes que ahorita se mueven mucho en la Ciudad también participarán", agregó Delgadillo.

La segunda edición del Festival Adverso se llevará a cabo el 25 de febrero en el Parque Agua Azul, donde se esperan 5 mil asistentes. El evento iniciará a las 14:00 horas y culminará a la medianoche. Se habilitarán dos escenarios, uno de ellos es la Concha Acústica.

Las entradas para el evento tienen un costo de mil 649 pesos. La venta está disponible en las taquillas del C3 Stage y en TicketNow México.