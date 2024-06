Pandora y Flans ¡Un viaje en el tiempo!

Pandora y Flans se presentaron con gran éxito en Payne Arena de Hidalgo, Texas el 6 de junio con "Inesperado Tour" logrando abarrotar el recinto de público de Reynosa y El Valle de Texas que se dedico a cantar y bailar por más de dos horas que duro el espectáculo.

Pandora y Flans son dos agrupaciones mexicanas que se han mantenido vigentes y que formaron parte del movimiento ochentero más importante America Latina y fue así que 40 años después siguen en los escenarios llevando a sus fans por el túnel del tiempo.

A RECORDAR SE HA DICHO

María Fernanda y las hermanas Isabel y Mayte Lascuráin de Pandora junto "Mimí" e Ilse, subieron al escenario con la energía de décadas atrás para bombardear a su público con puros hits como "Me gusta ser sonrisa" y "Cuando no estás conmigo" con la que arrancaron la velada ochentera.

También el público pudo corear "20 millas", "Hoy por tí" y "No puedo dejar de pensar en ti", "Solo él y yo" y "Ay Amor", todos coreados a una sola voz en lo que se convirtió en un karaoke monumental.

Pandora, Isabel, Mayte y Fernada.

LE ENTRAN A LOS COVERS

En esta gira incluyeron covers de Christian Nodal "Adiós amor", de Daniela Romo "Yo no te pido la luna", así como un popurrí de éxitos de Juan Gabriel integrando por "Caray", "Querida, "Me nace del corazón" y "Debo Hacerlo" entre otros.

La lluvia de éxitos continuo con melodías como "Mi hombre", "Tímido", "Corre, Corre" y "Como una mariposa", que causaron la euforia total por que todos de pie saltaron olvidando su edad y bailaron y cantaron como en los viejos tiempos retomando hasta las coreografías originales desde sus lugares.

CIERRE APOTEÓSICO

Pero la locura llega con "Me he enamorado de un fan" y "Bazar" por parte de Las y Pandora con "Como te va mi amor", éxito más emblemático de su carrera; pero lo que pareciera la recta final aún no era todo se descontrolo con "No controles", "Las Mil y Una Noches" y "Con tu amor", canciones que ha sido los estandartes de estas dos agrupaciones y con las que concluyeron esta noche de recuerdos que sobre paso las dos horas de música continua.

Flans, "Mimí" e Ilse.

´SOLD OUT´

Tras su exitosa presentación de "Inesperado Tour" en Payne Arena, las agrupaciones recibieron su constancia de ¡Sold Out! De manos de la empresaria Del Valle de Texas Nora Dávila

LA GIRA SIGUE