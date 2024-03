¡Arrancó la fiesta de Pa'l Norte 2024!

Monterrey, NL.- Lo que comenzó en 2012 como el Pa´l Norte Rock Festival en el Parque Diego Rivera, municipio de San Pedro, con 18 bandas incluidas Zoé, Calle 13 y Kinky, hoy es considerado el evento más importante del norte de México y con alcance internacional.

Como dice su eslogan, "siempre ascendente", así han transcurrido las primeras 11 ediciones del masivo que hoy se conoce como Pa´l Norte y que desde el 2013 se lleva a cabo en el Parque Fundidora, emblemático recinto de Monterrey.

Los primeros dos años el show fue de una sola jornada, en 2014 se extendió a dos días, y en 2023 los organizadores sorprendieron a los fans al anunciar que ahora serían tres días de festival.

"Es algo que no pensamos que iba a llegar a este nivel", dijo Jesús Flores, directivo administrativo de Apodaca Group, empresa organizadora del magno evento que por primera vez, para la edición que arrancó este viernes y concluye mañana domingo, la realiza en Semana Santa.

"Cuando arrancamos era hacer algo para Monterrey, después dijimos: ´¿Por qué no lo hacemos regional?´. El sueño era cruzar de un festival local a uno regional. De pronto dimos el salto de festival regional a nacional, después lo convertimos de festival nacional a un festival internacional".

Si en su primera edición 37 mil asistentes apadrinaron el evento, con el paso de los años la cifra ha aumentado considerablemente, porque este fin de semana se espera una audiencia total de más de 300 mil personas a lo largo de los tres días.

"Es el segundo año que el Pa´l Norte es de tres días. El año pasado fue una duda de cómo iba a reaccionar la gente, ´¿cómo hacemos para que todos los foráneos que nos visitan puedan pagar un día extra?´. Fue algo que nos preocupaba porque más del 60 por ciento de nuestros asistentes son foráneos", agregó Flores.

"Este año es el primero que sucede en Semana Santa y también fue una total incertidumbre de cómo iban a reaccionar las personas. La cuestión de las fechas es un tema de giras mundiales, ¿cómo nos coordinamos con los artistas estelares? Para el público que viene de fuera está mucho más amigable quedarse hasta el domingo y regresar a casa el lunes, lo tomaron como vacaciones".

Atrás quedaron aquellos dos escenarios por los que desfilaron 18 bandas en 2012, porque para esta edición, la número 12, habrá 184 shows en total, entre bandas y solistas, incluyendo los seis artistas sorpresa programados.

Las figuras estelares de este "viernes santo" fueron Kendrick Lamar, Keane y Peso Pluma, además de la reaparición de Belanova en la escena regia; hoy, "sábado de gloria", el Pa´l Norte lo encabezan el ex One Direction Louis Tomlinson; Thirty Seconds To Mars, la banda que lidera la estrella de Hollywood Jared Leto; la bomba sexy brasileña Anitta, la estrella juvenil Danna Paola y la esperada Blink-182.

Para mañana "domingo de resurrección", el público tendrá 58 opciones de shows desplegados en el Parque, desde la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons hasta los tapatíos Maná, pasando por los británicos Placebo y, representando al regional mexicano, Fuerza Regida.





POR BAJA DE SUM 41, LLEGA WOLFMOTHER

El martes pasado se anunció la baja del Pa´l Norte de Sum 41, banda de rock de Ontario, Canadá, a cuyo regreso de una gira por Asia le retuvieron su equipo en migración. Además de no tocar en Monterrey mañana, les cancelaron su concierto en el CMBA Punk Rock Fest vol. 3, en CDMX.

"Nos movimos, hablamos con una agencia de Estados Unidos y pudimos suplir con otra gran banda australiana, Wolfmother (de hard rock). La intención es cumplirle a la gente", informó Jesús Flores, organizador del evento.

BIEN VIGILADOS

Para garantizar la seguridad de los miles de asistentes y reducir los robos de celulares, desde hace años los organizadores instalaron cámaras de vigilancia en lugares estratégicos del territorio Pa´l Norte, en el Parque Fundidora.

"Tendremos presencia de todas las autoridades a pesar de que estamos en Semana Santa. Van a estar aquí policías, tránsito, fuerza civil, protección civil, además de elementos de seguridad privada", afirmó Jesús Flores, organizador.