Mariana Ochoa: Su trayectoria musical y nueva propuesta en solitario

Monterrey, NL.- Con botas y sombrero, sin limitaciones y a su ritmo, Mariana Ochoa empieza otra aventura musical en solitario en regional pop, con el apoyo de sus compañeros de OV7, excepto de Ari Borovoy.

La cantante, de 46 años, fue clara al hablar sobre cómo se encuentra su relación con los integrantes del grupo, al que perteneció por 30 años.

"Lo he dicho, ahora sí que fuerte y quedito: con el único que hay una relación rota, no hay relación, es con Ari Borovoy; a todos mis excompañeros les tengo mucho cariño, con todos tengo contacto y son mi familia", aseguró Mariana.

"La gente piensa que estamos todos peleados, y para nada. Son mi familia. Los quiero, los amo y los adoro, y agradezco mucho las palabras de ´suerte´ o ´éxito´ que me han deseado".

Desde el 2019 que se dieron las diferencias entre Mariana y Ari, los dos han sido claros en torno al tema.

"Yo no fui la que fallé, siempre estaba abierta a una reconciliación y pensé que con la gira de los 30 años se iba a dar; siempre estuve dispuesta, pero para eso se debe de poner de los dos lados el granito de arena. Creo que cuando él esté listo se acercará", expresó la cantante.

"Me puse botas y sombrero. Mucha gente me pregunta si me estoy cambiando al regional, en realidad no. Soy una artista pop de más de 30 años, pero también escucho regional, cumbia, salsa y decidí grabar los ritmos que escucho en casa". MARIANA OCHOA

Dada la nula comunicación con su excompañero descartó que la oficina de Borovoy, que maneja artistas, la busque en algún proyecto a futuro, ahora que se reactiva como solista.

"No creo que eso pase", respondió sonriendo Mariana.

La cantante anunció en Monterrey su nueva propuesta musical en solitario, en la que le da rienda suelta al sentimiento y a los géneros musicales.

Después de dos décadas, señaló, vuelve a componer una canción y se da el gusto de grabar lo que quiera.

El tema "El Remolino" es el primer sencillo de un EP de seis canciones que lanzará, en el cual le apuesta por grabar las historias musicales que surgen de su inspiración.

"Traigo este tema que es regional pop, pero el 29 de mayo se estrena una bachata muy divertida, luego viene una canción de mucho amor que me inspiró mi pareja, con quien estoy cumpliendo siete años, y después haré una cumbia", adelantó la artista.

La intérprete se siente privilegiada de esta nueva oportunidad de reconectar con sus fans ya sin OV7.

"Amo la carrera que hicimos, pero hoy me estoy dando el lujo de hacer lo que me gusta e inspira, porque también regresé a la composición después de 20 años", compartió.

"En 2003, cuando terminó el grupo en aquel entonces, me sentía rara. Y hoy que regreso a estar sola, la verdad, me siento muy cómoda, contenta y algo que estoy disfrutando mucho es el privilegio de poder poner el calendario a como se me acomoda".

Con la madurez a su favor, Mariana disfruta más el momento que vive actualmente como cantante y mamá de dos hijos, Valentina y Salvador, que son su prioridad.