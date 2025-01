La decisión de Neil Young sobre Glastonbury y la BBC

Por: Agencia Reforma

Enero 02, 2025 - 03:00 p.m.

El cantante Neil Young compartió que ya no participará en la próxima edición de Glastonbury debido a que el festival está bajo el control corporativo de la BBC.

De acuerdo con Variety, el intérprete de "Heart Of Gold" quería formar parte del Line-Up del festival pero después no quisieron debido a que ahora las bandas y artistas tienen que cumplir ciertos filtros.

"Los Chrome Hearts y yo estábamos ansiosos por tocar en Glastonbury, uno de mis conciertos al aire libre favoritos de todos los tiempos.

Nos dijeron que la BBC era ahora socia de Glastonbury y quería que hiciéramos muchas cosas de una manera que no nos interesaba. Parece que Glastonbury está ahora bajo control corporativo y no es como yo lo recordaba", dijo.

Neil Young compartió que por estas situaciones no formará parte de Glastonbury, pero hará una gira por Reino Unido.

"No tocaremos en Glastonbury en esta gira porque es un lugar que no gusta a las empresas y no es para mí como solía ser. Espero verte en alguno de los otros lugares de la gira", compartió.