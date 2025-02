Concierto épico de Twenty One Pilots en Monterrey

Un cierre épico y al borde de las emociones se dio en el regreso de los Twenty One Pilots a la Ciudad.

Luego de que la banda neozelandesa Balu Brigada calentara los motores, el dúo más esperado de la noche apareció en escena a las 21:06 horas, con una iluminación roja y el tema "Overcompensante".

Con vestimenta en colores negros y rojos, acompañados de gorros y cintas en los mismos tonos, 22 mil asistentes al Estadio Banorte (cifra oficial) recibieron a los artistas cantando y saltando desde la primera estrofa.

"¡Monterrey, México!", fue la bienvenida que usó Tyler, cantante de la banda, y cuya respuesta fue un grito ensordecedor. "¡Un aplauso para Josh!", añadió, para dar la bienvenida al baterista.

El The Clancy World Tour, nombre de la gira, siguió con los temas "Holding" y "Vignette", pero fue con "Car Radio" en medio de tonos azules, donde la multitud alzó un grito al aparecer el cantante encima de una de las torres del escenario, a varios metros de altura.

Su último álbum Clancy, que da nombre a su tour, marca el fin de una era de narración ficticia seguida minuciosamente por sus fans.

Al son de "Heathens", los regios entonaron con pasión uno de los temas más reconocidos de los también ganadores del Grammy. La interacción se encendió aún más con "Next Semester" y "Routines in the Night".

Como una forma de agradecimiento hacia el dúo, se organizó el fran project, que consistió en colocar un papel color naranja, azul, rosa, y amarillo, dependiendo de la zona, sobre la linterna, donde también hubo interacción con el vocalista al ritmo de "Mulberry Street". Al considerar su música apta para todo público, Ricardo Arreguín, seguidor del grupo desde hace cuatro años, decidió que este sería el primer concierto de sus hijos, de 10 y 13 años de edad.

"Mi esposa empezó a poner las canciones en la casa y ya de ahí les gustó a ellos, y decidimos que en el siguiente concierto los traeríamos porque es música que podrían escuchar todos", dijo el padre de familia.

En "My Blood", Josh demostró una vez su amor a la ciudad al portar una camisa de tirantes negra con la palabra "Monterrey".

La fiesta explotó con "Heavydirtysoul", "My Blood" y "Guns for Hands", de los temas más reconocidos de la banda.

Los estadounidenses no perdieron la oportunidad de conectar aún más cuando invitaron a Estela, una pequeña, a cantar uno de sus más grandes éxitos, "Ride".

Tras más de 20 canciones, el cierre de su visita al País fue coronado con algunos clásicos como "Jumpsuit", "Stressed Out" y "Trees".