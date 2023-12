Morat desvela todos los detalles de su nuevo disco

Morat ha estado trabajando durante todo el 2023 en la publicación de nuevas canciones con las que ha estado sorprendiendo permanentemente a todo su público. Lo vimos en Feo, en Nunca volvieron, en su primera canción en inglés: Someone I used to know... Y todo tenía un sentido y un por qué: el nuevo EP de la formación colombiana es el resultado final.

Y por fin el cuarteto ha desvelado todos los detalles de este proyecto diferente dentro de su trayectoria que llevará por título Antes de que amanezca. Una aventura musical compuesta por 6 canciones que verán la luz el próximo 15 de diciembre.

"Cuando pusimos ese gran sol en la carátula de Si ayer fuera hoy una de las primeras preguntas que nos llegó a la cabeza fue: ¿Qué va a pasar cuando ese sol se esconda? ¿Qué sucede cuando llega la noche? La respuesta fue Antes de que amanezca (ADQA): Un viaje a través de una noche de nuestros sueños donde cada canción es un sueño diferente. Como cuando uno duerme, cada sueño es distinto a todos los demás, se unen sin mucho sentido y cada uno se siente medio aleatorio" empiezan explicando los colombianos a través de su cuenta oficial en Instagram.

"Por eso en las canciones hay desde rock hasta baladas, desde acústicos latinoamericanos hasta ritmos más bailables. Nos gusta que es una noche de variedad, donde se resalta el formato de las bandas, donde tocar instrumentos y componer canciones da pie a poder variar y jugar con nuestra propia música sin límite. Les amamos, vengan a soñar con nosotros un rato" asegura el grupo.

El sol de Si ayer fuera hoy se ha escondido y ha aparecido este trabajo que supone un enganche temporal, una especie de puente, entre su cuarto y su futuro quinto disco de estudio. Este EP cuenta con la composición de Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil en todas las canciones y la producción de MAPACHE exceptuando Feo que Morat se une a Mauricio Rengifo y Andrés Torres en la composición y producción y en el caso de Someone I Used to Know en el que la composición corre a cargo de Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y James TW.

Masterizado por Tom Norris (Lady Gaga, The Weeknd, Kendrick Lamar, Skrillex o Mariah Carey, entre otros), está grabado entre Los Ángeles, Madrid y Bogotá.