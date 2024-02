Vive un sueño de ser Sandy

Monterrey, N.L.

Dicen que los sueños se cumplen, y María León lo sabe; incluso, está dentro de uno en este momento cuando la vida le da la oportunidad de encarnar el tierno personaje de Sandy en el musical "Vaselina Timbiriche".

"Sí, cuando era muy chiquita hice ´Vaselina´ a los ocho años por primera vez, y todas las niñas queríamos ser Sandy", compartió la cantante.

"Queríamos traer esta falda, dar de vueltas, y me quedé en la puesta, pero cuando fui a ver mi nombre para ver qué papel me tocaba, me quedé con Lalo y lloré porque dije: ´Quería ser niña´. Fue en la escuelita de teatro donde yo estaba".

NUNCA MURIÓ LA ESPERANZA

Así que desde niña siempre se quedó con la esperanza de que algún día entraría en la ropa de Sandy.

"Y el día que me probaron esto (el vestuario que ahora usa), sí di varias vueltas en mi camerino", recordó.

La artista de 37 años, quien se mueve como pez en el agua en el canto, baile e incluso en la actuación, además del pool dance, hizo referencia a lo bien que la recibió la banda Timbiriche, protagonista de esta musical producida por Alejandro Gou y Erik Rubín.

"Me han recibido con mucho amor, aparte de que son ídolos con los que nos enamoramos de la música de esta obra y nos han recibido con mucha generosidad, como si fuéramos uno más de ellos", aseguró María.