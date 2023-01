Se entrega a su público

El público de Reynosa y el valle de Texas disfrutaron del espectacular concierto de María José "La Josa" que llegó al McAllen Performing Arts Center, como parte del arranque de su gira 2023 por Estados Unidos, logrando un lleno total el sábado.

María José, poseedora de una gran voz y estilo interpretativo, sin duda una de las consentidas de está frontera, invitó a todos a sumarse al túnel del tiempo con covers de antaño, éxitos de Kabah y muchos temas más que le han colocado entre la mejores intérpretes mexicanas.

Lleno total.

MUY PUNTUAL

A las 20:30 horas las luces se apagaron y en medio de gritos y una gran ovación inició el concierto, acompañada de músicos en vivo y con el que se ha vuelto su himno "Las que se ponen bien la falda", ataviada de un vestuario en color dorado y botas altas.

En esta velada desfilaron éxitos como "Este hombre no se toca", "Adelante corazón" y "Frente a frente", con el que hizo gala de su potente nivel vocal.

Una de las sorpresa es que cantó dos nuevos temas "Me quedo aquí abajo" y "Arrepentida y sola", así como otras melodías como "Solo el amor lástima así", "Hábito de ti", "Evidencias", "Habla ahora" y "Derroche",

El público permaneció de pie todo el show, cantando y bailando a la par de la cantante y sumaron sus voces a "Te besé", "Ya no me acuerdo más de ti", "Lo que tenías conmigo" y "Me equivoqué".

Amable convive con sus fans.

MUY CONECTADA CON SUS FANS

Durante el show mostró su gran sencillez, hizo una videollamada y dedicó "El amor manda", la afortunada fue una chica de Monterrey, Nuevo León que emocionada pasó su celular y hasta cantó con ella, pero también tuvo un gran detalle con una mini fan de Valle Hermoso, Tamaulipas a quien la subió al escenario y hasta foto se tomaron.

La noche continuó con "Un nuevo amor", "Él era perfecto", "El amor coloca", "Ya sabes a mí", "Amor, amor" y "No soy una señora", tema con el que quizo despedirse pero regresó para complacer con "La ocasión para amarnos" y "Prefiero ser su amante", con lo que finalmente abandonó el escenario tras 90 minutos de bailar, cantar y empoderar a las mujeres.

Canta y hace videollamada.

A DETALLE

Le regalaron un arreglo floral.

Hizo una videollamada hasta Monterrey, N.L.

La pequeña Alondra Borjón la acompañó en el escenario.

Cantó más de 20 canciones.

Realizó cuatro cambios de vestuarios.