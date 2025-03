Emotivo homenaje musical de Lucía Méndez para Dulce

El intenso conflicto que se dio entre Lucía Méndez y la fallecida Dulce dentro de la segunda temporada de Siempre Reinas, reality de Netflix, no afectó la buena amistad de 40 años que unió a las dos comadres, así lo aseguró la protagonista de Colorina.

Por eso, Lucía le rinde un homenaje musical a su amiga con el estreno del tema "Sabor a Nada", que grabó junto a Dulce un año y medio antes de su muerte, el 25 de diciembre pasado.

"Vivimos experiencias maravillosas, el dueto nos salió muy lindo, nos llevábamos muy bien, había mucho cariño y no murió enojada ni nada porque siempre existió mucho amor", afirmó Lucía, de 70 años.

"Y este dueto es a su memoria, para recordarla, venerarla, hacerle un pequeño homenaje, acordarme de ella, y no creas, después sí me pongo nostálgica porque sí la extraño y sí me dolió que muriera, muchísimo. Me vino como una crisis tras su partida", agregó.

La estrella de telenovelas como Viviana y Tú o Nadie aseguró que quiso estrenar ahora este dueto que grabaron en Florida, para honrar a la artista.

"Es una canción de Palito Ortega de la cual yo hice un dueto con Dulce aquí, en Miami, se me ocurrió invitarla. El tema ya está en Spotify, pero mucha gente me pide que la cante y lo haré con imágenes de Dulce", indicó Lucía en entrevista desde Miami.

A dos meses del deceso de la intérprete de "Tu Muñeca" y "Lobo", Lucía afirmó que la tiene muy presente.

"La recuerdo divertida, norteña, clara, amiga... mi 'amigocha', qué te puedo decir, todavía no me cae el 20", aseguró.

A las dos cantantes las unió una estrecha amistad de cuatro décadas, incluso, cada una estuvo en momentos difíciles para ayudarse mutuamente.

Aseguró que en el tema "Sabor a Nada" quedó plasmado el talento interpretativo de su gran amiga.

"Lo que más me impresionó es que haya muerto del pulmón, porque tenía una gran voz, un aire impresionante, sus notas largas, ¡increíble! Y en este dueto que hicimos, ella usó mucho sus graves más que agudos, porque así lo quiso, y quedó muy cálido el tema", explicó.

Lucía recordó que aquel encuentro que tuvieron en Miami, después de trabajar en el estudio se fueron a comer y se rieron mucho juntas.

"Creo que por azares del destino, ahorita, en este momento, soy la única que tiene un dueto con ella", afirmó.

La enseñanza que Dulce le dejó a Lucía es que en la vida lo que más importa, es la amistad.