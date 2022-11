Luce arrollador

Por algo es considerado " el number one " del pop británico.

Monterrey, N.L.

Por algo es considerado "el number one" del pop británico.

No solo por su "sex appeal" que enamora a chicos y grandes, a mujeres y hombres, sino porque su música ha llevado a Harry Styles a conquistar al mundo, como lo confirmó anoche en tierras regias.

LO GOZAN

Por primera vez en Monterrey, el ex One Direction armó una revolución de amor que fue el sueño hecho realidad de 12 mil 500 corazones (cifra oficial) que tuvieron que esperar que pasara la pandemia para gozarlo en vivo en la Arena Monterrey.

Como buen caballero inglés, Harry apareció en el escenario puntual a las 21:03 horas para hacer estallar los gritos de emoción del público regio y foráneo.

"Music for a Sushi Restaurant" fue el tema que acabó con la espera de las fans que ansiaban gozar en vivo la presencia del cantante de 28 años.

DESBORDA PASIONES

La pasión desbordada de sus fieles fanáticos quedó de manifiesto durante todo el espectáculo, parte de su Love On Tour. Los gritos no cesaron y le rindieron culto con su coro en cada tema, tomando fotos y videos de cada gesto del británico.

"México, ¿cómo se sienten esta noche? Me da gusto verlos. Estamos teniendo un buen rato. Quiero agradecerles por su paciencia", saludó el cantante, dirigiéndose en inglés al público.

"Parte de mi trabajo es porque ustedes han sido un apoyo increíble. Así que gracias, gracias, gracias".

SE DIVIERTE

Como niño con juguete nuevo, Harry brincó divertido de un lado a otro mientras cantaba "Golden", "She", "Falling", "Lights Up", y "Adore You".

"Buenas noches, México", saludó en español el cantante, quien fue sorprendido por el Fan Project Monterrey que se puso de acuerdo para encender la luz de sus celulares para enmarcar su éxito "Daylight".

Además de ondear una Bandera mexicana que le lanzó un fan, el intérprete tomó prestada una bandera con los colores del arcoíris que orgulloso agitó.

La algarabía no solo estuvo en los chavos, también envolvió a los niños que saborearon el "Watermelon Sugar" del británico, quien se despidió de Monterrey lleno del amor incondicional del público.

Cuando cantó "Love of My Life", las fans tapizaron la Arena de cartulinas rosas con el título de la canción.

EL CIERRE

Tras desaparecer unos instantes del escenario, los asistentes entonaron al unísono "Cielito Lindo" y como por arte de magia Harry volvió a escena.

De su reciente disco Harry´s House, presentó "As It Was" despidiéndose a las 22:35 horas.