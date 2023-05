Reviven los 80´s

Reynosa, Tamaulipas.

Tláloc hizo pacto con Reynosa y no llegó la tormenta esperada, por lo que pese a todos los pronósticos se presentó con éxito "Inesperado Tour" que trajo por primera vez a esta frontera juntas a Pandora y Flans, que se sacaron la espinita ofreciendo un show de casi tres horas de duración.

Estas dos emblemáticas agrupaciones de los 80´s subieron al escenario a las 22:10 horas y fue hasta las 00:50 que concluyo este reencuentro con sus fans de antaño a quienes de principio a fin, cantaron y bailaron, vibrando de emoción al escuchar los éxitos que marcaron una época y que siguen vigentes en la memoria de muchos, tras casi cuatro décadas de trayectoria que ha consagrado a Pandora y Flans como unas de las exponentes más representativas de la música pop en México.

LLUVIA...PERO DE ÉXITOS

La noche no pudo ser mejor, la nostalgia fue la invitada de honor de Isabel, Fernanda, Mayte, Mimí e Ilse quienes deleitaron lo mejor de sus amplios repertorios y sonaron melodías como Me gusta ser sonrisa y Cuando no estás conmigo, 20 Millas, Él no es un Rocky y Alma gemela.

Las características coreografías de Flans no faltaron y el romanticismo de Pandora se hizo presente con Solo Él y Yo, No puedo dejar de pensar en ti, Cosas que nunca te dije, Ojalá, Alguien llena mi lugar, y Adiós, amor

MÚSICOS EN VIVO

Las cantantes estuvieron acompañadas de cinco músicos quienes desde tres niveles de andamios acompañaron cada tema y a esto se sumaron pantallas gigantes que acercaban las imágenes al público de área general.

Otras canciones que no podían faltar fueron Tiraré y Mi hombre, en unas se unían en dueto otras cada una interpretaba lo suyo.

Y el despecho, no se hizo esperar con un popurrí de Juan Gabriel Debo hacerlo, Caray, Querida y Me nace del corazón, así como La maldita primavera, en homenaje a Yuri.

Seguía la noche y los éxitos como Sin él, A cada paso, Bazar, No controles y Cómo te va mi amor y ya cuando parecía la recta final, regresaron al escenario con Como una mariposa, Las mil y una noches y Con tu amor, fue un viaje por el túnel de tiempo que tuvo principio y fin pero no en la memoria de los asistentes que consideraron el concierto como inolvidable.

LAS MÁS COREADAS

Como Te Va Mi Amor

Solo Él y Yo

Alguien Llena

Mi Lugar

Bazar

Timido

Las Mil y una Noche

VIAJE EN EL TIEMPO

Al final del día la gente salió feliz tras 180 minutos de un viaje en el tiempo; aunque si hubo algunos detalles y tardanza, daremos un voto de confianza, esperando que la próxima todo sea mucho mejor y que esto sea el parteaguas para que a Reynosa lleguen más espectáculos como este.