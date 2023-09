Marisela: Voz...¡De hierro!

Hidalgo, Tx.- La cantante Marisela demostró ser la consentida de ambas fronteras, pues logró un lleno total en McAllen Performing Arts Center la noche del viernes 8 de septiembre, reuniendo a fans de Reynosa y de el Valle de Texas, con su ZAZ Tour.



La cantante subió al escenario a las 22:00 horas con un retraso de hora y media, pero su público le perdonó todo, pues los complació por casi dos horas con sus mejores éxitos, además, dejó claro que su voz es de hierro y al paso de los años luce espectacular y con una voz intacta.

UNA REINA

"La reina de la música romántica" lució un vestido de brillos entallado y su cabello largo y rubio como siempre e inició la velada con "Y ahora te vas".

La intérprete se hizo acompañar de 10 músicos, entre ellos un acordeonista, además de dos coristas, suficiente para enmarcar cada una de las interpretaciones, las cuales fueron entonadas por un monumental coro, pues todas eran de domino público pues fueron y siguen siendo grandes éxitos como "Sin él" y "Sola con mi Soledad".

Tras estos temas se dirigió a los asistentes para preguntar ¿dónde están mis damas de hierro? a lo que de inmediato respondieron gritos y aplausos.

Marisela ofreció una gran velada romántica en la que no faltaron hits como: "El Chico Aquel", "Sola Con Mi Soledad" y "Mi Problema", entre otras.

También recordó a Juan Gabriel y a Cornelio Reyna acompañada del acordeonista e interpretó "Tragos Amargos", de Ramón Ayala.

Después llegaron melodías como "Enamorada y herida", "Completamente tuya" y "Dios Bendiga Nuestro Amor". La cantante hizo un repaso por sus más de cuatro décadas de trayectoria, también incluyó "La Pareja Ideal" que cantara junto a Marco Antonio Solís e interpretó "La Basurita", pieza que cantó Beatriz Adriana hace años.

Así mismo hizo gala de su voz al compartir su nuevo tema, "Voy a quedarme sola" y otros clásicos como "A Cambio de Qué", "Si Quieres Verme Llorar", "No Puedo Olvidarlo", "Si no te hubieras Ido", "Dama de Hierro", "Hazme Tuya" y "Ya no" fue así que por casi 120 minutos hizo cantar a todos los presentes de principio a fin con su noche dedicada al amor y al desamor.

Acompañada por extraordinarios músicos.

Lleno total en McAllen Performing Arts Center.